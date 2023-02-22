Министр энергетики прокомментировал приостановку отгрузки нефти на КТК

Фото: cpc.ru

Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах правительства 22 февраля высказался о ситуации на КТК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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