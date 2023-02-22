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Министр энергетики прокомментировал приостановку отгрузки нефти на КТК

Министр энергетики прокомментировал приостановку отгрузки нефти на КТК Фото: cpc.ru
Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах правительства 22 февраля высказался о ситуации на КТК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков напомнил, что на Черном море наблюдается сильный штормовой ветер.

"Объективно, по погоде проблемы есть, вы видели, что с сухогрузом вчера случилось, понятно, в этой ситуации отгрузку совершать нельзя – это опасно. Сейчас ожидаем, что в четверг, по прогнозу синоптиков, где-то в 16.00 должна установиться нормальная погода, которая позволит нам, чтобы танкеры зашли в акваторию и на загрузку встали. Пока на резервуарный парк работаем, добычу не останавливали. Отгрузка приостановлена в связи с погодными условиями".Болат Акчулаков

19 февраля на КТК была приостановлена отгрузка нефти из-за неблагоприятных погодных условий.

17 февраля Болат Акчулаков объяснил, почему еще не осуществили экспорт казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

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