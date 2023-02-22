Пожар произошел в актюбинской школе

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

22 февраля 2023 года в 8:01 на пульт службы спасения "112" поступила информация о возгорании в школе-лицее №23 в Актобе, сообщает Zakon.kz.

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