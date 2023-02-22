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Пожар произошел в актюбинской школе

Пожар произошел в актюбинской школе Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
22 февраля 2023 года в 8:01 на пульт службы спасения "112" поступила информация о возгорании в школе-лицее №23 в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном ДЧС, открытым огнем горело помещение на первом этаже.

"В результате пожара жертв и пострадавших нет... Силами спасателей эвакуированы 890 школьников и 60 взрослых", – говорится в сообщении.

Пожар был полностью ликвидирован в 8:12.

"Предварительная причина возгорания – короткое замыкание".Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В тушении пожара были задействованы 53 сотрудника и 14 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области.

ДЧС Актюбинской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Профилактика возникновения короткого замыкания:

  • постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, выключателей, розеток, а также электрошнуров, подсоединяющих приборы к электросети. Розетки и выключатели, искрящие при работе и имеющие трещины, электропровода с признаками повреждения или пробоя изоляции, неисправные бытовые приборы немедленно заменяйте на новые;
  • доверяйте производить расчет энергопотребления вашего дома, выбор сечения электропроводов, монтаж электропроводки и установку сложных бытовых приборов только организациям (лицам), имеющим соответствующие сертификаты ( квалификацию) на производство данного вида работ;
  • не перегружайте розетки электроприборами. Всегда используйте для защиты от перегрузок электросети защитные устройства автоматического отключения (автоматические выключатели и др.);
  • аккуратно проводите ремонтные и хозяйственные работы в доме. Не сверлите стены в местах прокладки электросетей. Исключите попадание воды на токоведущие части проводки и электроприборов;
  • всегда отключайте электроприборы от сети перед их установкой и мелким ремонтом;
  • не укладывайте силовые провода большим пучком (жгутом), укладывайте провода параллельно, используя специальные короба и огнестойкие кабель каналы. Не закрепляйте провода гвоздями;
  • всегда отключайте от розеток удлинители для подключения различной бытовой техник после их использования;
  • не прокладывайте кабели удлинителей под коврами и через дверные пороги. Уменьшение применения переносных кабелей и тройников снижает риски возникновения пожара в доме.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске из огня спасли более миллиона пчел.

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