Гибель детей в Узбекистане: назначен глава центра стандартизации лекарств

Мирзохиджон Кодиров назначен и. о. директора Центра экспертизы и стандартизации лекарств, медизделий и медтехники вместо Сардора Кариева, которого уволили после смерти детей от приема сиропов от кашля, сообщает Zakon.kz.

Исполняющим обязанности директора Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения стал Мирзохиджон Кодиров, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.



Предыдущего главу центра и директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Сардора Кариева уволили в конце декабря прошлого года после смерти детей, принимавших сиропы "Док-1 Макс" и "Абронол" индийского производства. Позже Кариева заключили под стражу.

"На Мирзохиджона Кодирова возложены такие важные задачи, как ликвидация коррупции в системе, внедрение в сферу международных стандартов, высокотехнологичных лабораторий, обеспечение поступления в Узбекистан качественных лекарственных средств, медицинских изделий и техники, поднятие сферы фармации на новый уровень, квалификации кадров центра – на уровень мировых требований, а также формирование коллектива из образованных и опытных специалистов, относящихся к работе честно и с совестью". Пресс-служба Минздрава Узбекистана

Ранее сообщалось, что директором Агентства по развитию фармацевтической отрасли назначен Улугбек Эгамов.

В рамках изменений в структуре министерств и ведомств это агентство перешло в подчинение Министерству инвестиций, промышленности и торговли, при этом функции агентства в части регистрации лекарств и медицинских изделий остались у Минздрава.

Ранее власти Индии приостановили действие фармакологической лицензии компании Marion Biotech. Сейчас в отношении фирмы ведут расследование из-за сиропа от кашля "Док-1 Макс". Препарат выпускался только для экспорта в Узбекистан.

В Узбекистане официально подтвердили минимум 20 случаев смертельного исхода в результате использования этого сиропа.