Лидер "зеленых" о партии "Ак жол": Казахстану больше не нужны популисты
Он заявил, что партия "Ак жол" в Мажилисе лоббирует интересы третьих лиц.
По его словам, партия "Ак жол" берется за все и сразу. Ни одно начатое дело не доводит до конца. Например, проблему языка подняли, но так и оставили без итога. Хорошо, это нас не касается, но в теме окружающей среды они якобы довели все до ума, но страдает народ.
Азаматхан Амиртаев сказал, что все спонсоры, которые спонсируют "Ак жол", должны знать, что они каждый год приносят вред в тысячи тонн угарного газа и грязи. От этого многие люди страдают и начинают болеть, а окружающая среда в плачевном состоянии.
"Кто об этом подумает, как с этим вообще быть?", – сказал он.
Еще лоббисты партии "Ак жол" есть в маслихате и в Мажилисе.
"Что же эти люди делают там? Они просто скрывают весь вред, который они причинили. Мы про это знаем. Друзья, теперь подумайте, у партии есть вообще моральное право участвовать в выборах? Нашей стране нужны современная чистая энергетика, технологии, очистные сооружения. Казахстану больше не нужны популисты". Азаматхан Амиртаев
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса назначены на 19 марта. Параллельно с выборами депутатов Мажилиса пройдут выборы депутатов маслихатов всех уровней.