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Лидер "зеленых" о партии "Ак жол": Казахстану больше не нужны популисты

Азаматхан Амиртаев Фото: Facebook/azamatkhan.amirtay
Лидер партии зеленых "Байтак" Азаматхан Амиртаев сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что партия "Ак жол" в Мажилисе лоббирует интересы третьих лиц.

По его словам, партия "Ак жол" берется за все и сразу. Ни одно начатое дело не доводит до конца. Например, проблему языка подняли, но так и оставили без итога. Хорошо, это нас не касается, но в теме окружающей среды они якобы довели все до ума, но страдает народ.

Азаматхан Амиртаев сказал, что все спонсоры, которые спонсируют "Ак жол", должны знать, что они каждый год приносят вред в тысячи тонн угарного газа и грязи. От этого многие люди страдают и начинают болеть, а окружающая среда в плачевном состоянии.

"Кто об этом подумает, как с этим вообще быть?", – сказал он.

Еще лоббисты партии "Ак жол" есть в маслихате и в Мажилисе.

"Что же эти люди делают там? Они просто скрывают весь вред, который они причинили. Мы про это знаем. Друзья, теперь подумайте, у партии есть вообще моральное право участвовать в выборах?  Нашей стране нужны современная чистая энергетика, технологии, очистные сооружения. Казахстану больше не нужны популисты". Азаматхан Амиртаев

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса назначены на 19 марта. Параллельно с выборами депутатов Мажилиса пройдут выборы депутатов маслихатов всех уровней. 


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