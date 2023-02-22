Вице-министр труда поделился успехом своего карьерного взлета

Один из самых молодых вице-министров Олжас Ордабаев на пресс-конференции в СЦК рассказал, как с образованием в сфере международного права и туризма он занял руководящую должность в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Олжас Ордабаев поблагодарил журналистов за интерес к его биографии и рассказал, что трудовой путь начал в Алматы в бизнес-секторе – занимался вопросами, связанными с развитием туризма в Алматы.

"После этого я был приглашен и участвовал в конкурсе, чтобы заниматься подготовкой кадров сфере туризма в дочерней организации при Министерстве образования. Тогда занимался вопросами подготовки кадров для сектора туризма. Вы сказали, что я нигде долго не задерживался: если семь лет можно считать недолгим периодом, то на семь лет я задержался в НПП. Занимался вопросами в том числе сектора туризма, курировал департамент. Работал в департаментах развития человеческого капитала. Курировал Департамент занятости населения". Олжас Ордабаев

Он отметил, что в НПП как раз и занимался вопросами занятости населения, реализовывал проект "Мобильные центры занятости", ежегодно проводил анализ потребностей рынка труда в кадрах.

"Поэтому считаю, что здесь в принципе логика понятная прослеживается. После этого работал в дочерней организации при Министерстве образования, занимался вопросами профессионально-технического образования. После этого решил себя попробовать, поучаствовал в процедуре на вступление в ряды госслужащих. Именно в Минтруда, потому что есть определенные наработки. Было понимание того, как можно обеспечивать занятость. Занятостью населения занимаюсь на протяжении последних шести лет точно. Для меня логика достаточно понятная". Олжас Ордабаев

Олжас Ордабаев родился в 1989 году в городе Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Cesar Ritz Colleges Switzerland – Цезарь Ритц Колледж Швейцарии, Манчестерский Метрополитан университет. На должность вице-министра труда и соцзащиты его назначили в августе 2022 года.