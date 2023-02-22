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Вице-министр труда поделился успехом своего карьерного взлета

Казахстан Министерство труда и социальной защиты населения Фото: Служба центральных коммуникаций
Один из самых молодых вице-министров Олжас Ордабаев на пресс-конференции в СЦК рассказал, как с образованием в сфере международного права и туризма он занял руководящую должность в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Олжас Ордабаев поблагодарил журналистов за интерес к его биографии и рассказал, что трудовой путь начал в Алматы в бизнес-секторе – занимался вопросами, связанными с развитием туризма в Алматы.

"После этого я был приглашен и участвовал в конкурсе, чтобы заниматься подготовкой кадров сфере туризма в дочерней организации при Министерстве образования. Тогда занимался вопросами подготовки кадров для сектора туризма. Вы сказали, что я нигде долго не задерживался: если семь лет можно считать недолгим периодом, то на семь лет я задержался в НПП. Занимался вопросами в том числе сектора туризма, курировал департамент. Работал в департаментах развития человеческого капитала. Курировал Департамент занятости населения".Олжас Ордабаев

Он отметил, что в НПП как раз и занимался вопросами занятости населения, реализовывал проект "Мобильные центры занятости", ежегодно проводил анализ потребностей рынка труда в кадрах.

"Поэтому считаю, что здесь в принципе логика понятная прослеживается. После этого работал в дочерней организации при Министерстве образования, занимался вопросами профессионально-технического образования. После этого решил себя попробовать, поучаствовал в процедуре на вступление в ряды госслужащих. Именно в Минтруда, потому что есть определенные наработки. Было понимание того, как можно обеспечивать занятость. Занятостью населения занимаюсь на протяжении последних шести лет точно. Для меня логика достаточно понятная".Олжас Ордабаев

Олжас Ордабаев родился в 1989 году в городе Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Cesar Ritz Colleges Switzerland – Цезарь Ритц Колледж Швейцарии, Манчестерский Метрополитан университет. На должность вице-министра труда и соцзащиты его назначили в августе 2022 года.

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