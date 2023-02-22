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В СКО из-за непогоды ограничено движение на семи республиканских трассах

В СКО из-за непогоды ограничено движение на семи республиканских трассах Фото: unsplash
В Северо-Казахстанской области на семи республиканских трассах в связи с ухудшением погодных условий – снег, ограничение видимости, метель – ограничено движение для некоторых видов авто, сообщает Zakon.kz.

По данным QazAvtoJol, ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта введено на автодорогах:

  1. Челябинск – Новосибирск км 535-618 уч. г. Петропавловск – г. Булаево.
  2. Астана – Петропавловск км 392-473 уч. с. Рощинское – г. Петропавловск.
  3. Жезказган – Петропавловск" км 673-946 уч. с. Токсан би – села Бесколь.
  4. Петропавловск – Соколовка – гр. РФ (на Ишим)" км 11-73 уч. г. Петропавловск – гр. с РФ.
  5. Кокшетау – Рузаевка км 61-196 уч. гр. Акмолинской области – села Рузаевка;
  6. Екатеринбург – Алматы км 729-856 уч. гр. Костанайской области – гр. Акмолинской обл.
  7. Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра км 0-24 уч. с. Саумауколь – мемориальный комплекс Карасай батыра.

Ранее сообщалось, что дождь, метель и туман ожидаются в Астане и 15 областях Казахстана в среду, 22 февраля 2023 года.

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