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Из-за отсутствия связи службы спасения не всегда оперативно прибывают на место ДТП

Из-за отсутствия связи службы спасения не всегда могут оперативно прибыть на место ДТП Фото: Zakon.kz
Главной транспортной прокуратурой совместно с Министерством внутренних дел и другими государственными органами проанализирован уровень организации по экстренному реагированию на сигналы об автопроисшествиях, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, при оказании аварийно-спасательных работ не всегда соблюдается принцип "золотого часа", в особенности на отдаленных участках межрегиональных трасс.

Одна из главных причин такого положения заключается в отсутствии зон покрытия сотовой связью более чем 20% дорог республиканского значения (5 296 из 24 923 км).

К примеру, из-за отсутствия связи на 311 км автодороги Кандыагаш – Шалкар – Ыргыз" о произошедшем в августе 2022 года ДТП сообщено в службу спасения спустя 5 часов, а бригада скорой помощи прибыла на место по истечении 7 часов.

Также есть вопросы к дислокации действующих по всей стране 40 трассовых медико-спасательных пунктов.

Как выяснилось, некоторые спасательные станции расположены вблизи населенных пунктов, где уже имеются соответствующие силы по оказанию первичной помощи.

Кроме того, как отметили в Главной транспортной прокуратуре, действующие стандарты по выявлению и устранению аварийно-опасных мест во многом ориентированы на установление неудовлетворительных дорожных условий.

Иные же факторы, прямо влияющие на концентрацию ДТП и оперативное реагирование на них, остались неучтенными.

Для решения этих и ряда других вопросов начата межведомственная работа по выработке соответствующих механизмов, заключили в ведомстве.

22 февраля стало известно о жуткой аварии в Актюбинской области: погибли отец и трое детей.

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