В Агентстве по делам госслужбы объяснили новое назначение ранее уволенной Лауры Мырзагали

Агентство РК по делам государственной службы объяснило новое назначение экс-заместителя руководителя Управления общественного здоровья Алматы Лауры Мырзагали, которую ранее уволили с госслужбы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В апреле 2022 года Лауру Мырзагали отстранили от занимаемой должности в связи с жалобами на ее недостойное поведение в общении с сотрудниками. Ее обвинили в том, что она позволяет себе разговаривать с коллегами на повышенных тонах и выборочно относится к сотрудникам. Эти моменты были зафиксированы на видео.



Спустя время экс-заместитель главы УОЗ устроилась на работу в одну из крупных больниц Алматинской области.

Руководитель Департамента Агентства РК по делам госслужбы Алматы Ильдар Уйсумбаев объяснил, что Совет по этике выносит решение в виде рекомендации. В данном случае она исполнена частично.

"Совет рекомендовал уволить, а действующим законодательством за данный вид проступка предусмотрено либо увольнение, либо объявление о неполном служебном соответствии. Акимат, как работодатель, принял рекомендацию Совета по этике, согласился с наличием дисциплинарного проступка. А решение, как наказывать, принял сам. Ей объявили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия за дискредитацию госслужбы, после чего она была уволена с занимаемой должности". Ильдар Уйсумбаев

Данный вид взыскания предполагает, что Лаура Мырзагали не имеет права занимать госдолжности в течение трех лет.

На данный момент она работает в подведомственной организации здравоохранения, что не является государственной службой. На подведомственные организации, квазигосударственный сектор эти ограничения в соответствии с действующим законодательством не распространяются. Поэтому отслеживать дальнейшие ее назначения, кроме как на государственной службе, департамент не уполномочен.

4 мая 2022 года Совет по этике рекомендовал уволить замначальника УОЗ Алматы Лауру Мырзагали с занимаемой должности. Результаты служебного расследования показали наличие дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, этических нарушений в ее работе.