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Доллар немного подорожал на торгах 22 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,60 тенге, поднявшись на 0,77 тенге тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 5,94 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 64,65 тенге (-0,14).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком –  475,2 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450 тенге, евро – по 476-480,5 тенге, российские рубли – по 5,8-6,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 22 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures упала на 0,79%, до 82,39 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,94%, до 75,64 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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