Нарушения на миллиард тенге выявили в медучреждениях Алматы

Фото: primeminister.kz

В 2022 году в медучреждениях Алматы выявили нарушения на миллиард тенге. Об этом рассказал директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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