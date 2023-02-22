Нарушения на миллиард тенге выявили в медучреждениях Алматы
Фото: primeminister.kz
В 2022 году в медучреждениях Алматы выявили нарушения на миллиард тенге. Об этом рассказал директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"За 11 месяцев 2022 года Фонд в медицинских организациях выявил более 100 тыс. дефектов на сумму около 1 млрд тенге".Тлеухан Абилдаев на брифинге в РСК
По его словам, больше всего нарушений встречается в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
"В этой части в прошлом году филиал Фонда выявил 93 тыс. дефектов на сумму более 117 млн тенге. 7,7 тыс. дефектов выявили на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложили штрафы на сумму более 880 млн тенге".Тлеухан Абилдаев
Он отметил, что речь идет о стандартах лечебно-диагностических мероприятий, необоснованном удорожании услуг и неподтвержденных фактах оказания услуг.
Ранее Тлеухан Абилдаев рассказал, почему увеличились суммы взносов в Фонд медстрахования.
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