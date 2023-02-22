Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Нарушения на миллиард тенге выявили в медучреждениях Алматы

Нарушения на миллиард тенге выявили в медучреждениях Алматы Фото: primeminister.kz
В 2022 году в медучреждениях Алматы выявили нарушения на миллиард тенге. Об этом рассказал директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"За 11 месяцев 2022 года Фонд в медицинских организациях выявил более 100 тыс. дефектов на сумму около 1 млрд тенге".Тлеухан Абилдаев на брифинге в РСК

По его словам, больше всего нарушений встречается в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

"В этой части в прошлом году филиал Фонда выявил 93 тыс. дефектов на сумму более 117 млн тенге. 7,7 тыс. дефектов выявили на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложили штрафы на сумму более 880 млн тенге".Тлеухан Абилдаев

Он отметил, что речь идет о стандартах лечебно-диагностических мероприятий, необоснованном удорожании услуг и неподтвержденных фактах оказания услуг.

Ранее Тлеухан Абилдаев рассказал, почему увеличились суммы взносов в Фонд медстрахования. 

Читайте также

Британке отказали в родном гражданстве из-за присоединения к ИГ

Каким необычным подарком можно удивить мужчину на 23 февраля по знаку зодиака

QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в бизнес появился в Алматы

Тамила Языкова
ОСМС Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
пособие
Пособия-2023: сколько получают многодетные казахстанские семьи
президент США
Джо Байден в Варшаве обратился к россиянам
певец, любовь
Григорий Лепс о новой возлюбленной: Она немножечко моложе меня, лет на 30
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления