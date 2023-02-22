Как распознать аллергию

Главный внештатный аллерголог Управления общественного здравоохранения столицы Елены Ковзель рассказала о первых признаках аллергии, сообщает Zakon.kz.

Как отметила врач, проявление аллергических заболеваний очень разнообразно, иногда они могут беспокоить пациента с первых месяцев рождения до старости и также сочетаться друг с другом.

Аллергическое заболевание – это совокупность внешних проявлений аллергической реакции организма.

"Наиболее распространены: аллергический ринит (риноконъюнктивит, сенная лихорадка), бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, крапивница, отек Квинке, анафилаксия, аллергические васкулиты". Аллерголог Елена Ковзель

По ее словам, такие состояния, как лекарственная, пищевая аллергия, аллергия на укусы насекомых и др., могут иметь собственные проявления, либо лежать в основе перечисленных заболеваний.

Внешние (клинические) проявления аллергии зависят от пути попадания аллергена в организм/места контакта.

"При гиперчувствительности к пыльце растений наблюдаются реакции со стороны глаз, носа или дыхательных путей и легких", – рассказала врач.

При употреблении аллергена в пищу появляются реакции со стороны желудочно-кишечного тракта или кожи, однако может вызывать и приступ бронхиальной астмы или ринит.

Как отметила Елена Ковзель, в основе развития аллергических заболеваний имеется наследственная предрасположенность.

"Первые проявления аллергических заболеваний могут ребенка беспокоить с 3-4 месяцев жизни и в дальнейшем развиваться в так называемый атопический марш. Это последовательность клинических проявлений аллергии у человека, имеющего генетическую предрасположенность". Елена Ковзель

По словам спикера, первыми признаками являются атопический дерматит и пищевая аллергия, пик которых приходится на первые два года жизни.



В возрасте 3-4 лет развивается сенсибилизация (чувствительность) к аэро-аллергенам, что совпадает по времени с присоединением респираторных (дыхательных) проявлений аллергии: бронхиальной астмы, аллергического ринита (риноконъюнктивит, поллиноз, сенная лихорадка).

Степень чувствительности к аэро-аллергенам продолжает увеличиваться до школьного возраста, к 5-ти годам может присоединиться сенсибилизация к бытовым аллергенам.

"Однако не у всех детей атопический марш реализуется полностью, она может быть прервана на любом этапе. Поэтому важна профилактика, чтобы начальные проявления заболевания не прогрессировали в более тяжелые", – рассказала аллерголог.

Выявление причинно-значимых аллергенов

Аллерген – это вещество, которое распознается иммунной системой и при повторном контакте вызывает избыточный иммунный ответ с повреждением собственных тканей, то есть аллергическую реакцию.

По происхождению это могут быть простые химические вещества, бытовые, грибковые, лекарственные, пищевые, микробные, а также животного или растительного происхождения.

Организм контактирует с аллергенами, поступающими ингаляционно (через вдыхаемый воздух), контактно, с пищей или инъекционно.

Наиболее тяжелыми аллергическими заболеваниями являются острые проявления в виде анафилаксии, тяжелой крапивницы и отека Квинке, а также бронхиальная астма.

"Лечение аллергических заболеваний зависит от конкретного заболевания, но выявление причинно-значимого аллергена и его элиминация или профилактические мероприятия по уменьшению контакта с ним является первым этапом лечения". Елена Ковзель

Как отметила аллерголог, при несоблюдении этого полный контроль состояния пациента будет невозможен. Медикаментозная терапия назначается врачом в зависимости от заболевания, тяжести течения и возраста пациента. На фармацевтическом рынке имеется много лекарственных препаратов, но выбор их должен сделать врач.

Одним из методов патогенетического лечения аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия, которая дает длительный эффект. В основе данного метода лежит развитие иммунологической толерантности (неотвечаемости) при воздействии аллергена путем нарастающего и длительного (3-5 лет) введения причинно-значимого аллергена. Только врач аллерголог-иммунолог решает вопрос о назначении данного метода лечения и проводит его в специализированном кабинете.

По словам Елены Ковзель, важным в снижении распространенности аллергических заболеваний, тяжести их течения являются многие факторы: загрязнение окружающей среды поллютантами, выхлопными газами, своевременная стрижка газонов, уход за газонами в местах проживания, чистота систем кондиционирования, здоровый образ жизни, занятия спортом.

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