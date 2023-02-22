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Осадки, туман, гололед: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Осадки, туман, гололед: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте ближайшие три дня – с 23 по 25 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, ожидаются осадки, метель, сильный ветер, гроза, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 23 февраля прогнозируется переменная облачность, временами – осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С;
  • 24 февраля – переменная облачность, ночью и утром – снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7-9°С;
  • 25 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -12-14°С.

Алматы

  • 23 февраля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С;
  • 24 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С;
  • 25 февраля – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3+5°С.

Шымкент

  • 23 февраля прогнозируется переменная облачность, в первой половине ночи – дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С;
  • 24 февраля – переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С;
  • 25 февраля – переменная облачность, временами – осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.

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