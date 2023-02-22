Осадки, туман, гололед: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Фото: Zakon.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте ближайшие три дня – с 23 по 25 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, ожидаются осадки, метель, сильный ветер, гроза, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

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