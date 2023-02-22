Избушка на курьих ножках: почему перепланировка квартиры может оказаться плохой идеей

Порой поклейки в жилье обоев и покупки симпатичной мебели не хватает для полного счастья. И тогда хочется развернуться к новому "передом", заодно перевернув с ног на голову пространство вокруг. Zakon.kz рассказывает, почему иногда стоит сдерживать творческие порывы.

Безопасность

В начале февраля весь мир, в том числе Казахстан, всколыхнула весть о мощных землетрясениях в Турции, унесших жизни более 42 тыс. человек. На волне общего горя стали все чаще звучать вопросы. Во-первых, почему многие турецкие здания сложились, будто карточные. Во-вторых, такие ли уж наши дома, особенно в сейсмоопасных районах, - "крепости".

Пока разбирались в теме, столкнулись с ее аспектом, о котором мало кто задумывается. Вот на какие жилища мы чаще всего "грешим"? Правильно, на высотки-новостройки, ибо советское достояние – с виду старенькое, но крепенькое – вызывает куда больше доверия. Однако при желании под сомнение можно поставить надежность и того, и другого. А ГОСТы и СНиПы предков мало чего решают в ситуации "переделали, что могли и как могли". С одной стороны – да, строили раньше на совесть. С другой, жильцы начали пробивать проемы в несущих стенах, создав на месте крепких опор настоящие кротовые норы. А переживет ли такой "дуршлаг" по-настоящему сильный толчок, остается только гадать.

"Говорить, выдержит этот дом или не выдержит сильное землетрясение, сложно. Для этого нужно провести детальное обследование. Самодеятельность жильцов в перепланировке квартир несет угрозу сейсмобезопасности, поэтому мы приняли решение запретить в законодательном порядке перепланировку в панельных домах", – объяснил нашему корреспонденту управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров.

Так что, если идея перестроить все и вся посетила вашу голову, постарайтесь хотя бы обезопасить ее от падения потолка. Особенно учитывая, что подобные мысли могут захватить и соседский разум.

По закону

Закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" предусматривает, что собственники жилья могут осуществлять работы по восстановлению, усилению, переустройству, перепланировке, переоборудованию, реконструкции, расширению, техническому перевооружению, модификации, реставрации и постутилизации объекта и т.д. в соответствии с установленным законодательством порядком. Но – после прохождения разрешительных процедур, руководствуясь строительными, санитарными, противопожарными, противовзрывными, экологическими и другими обязательными нормами и правилами.

Самовольное строительство, равно как и изменение архитектурного облика, перепланировка (переоборудование, перепрофилирование) зданий, отдельных помещений и частей здания, не допускается.

Рынок

Задумывая перемену мест слагаемых, помните, что в сумме может пострадать не только прочность здания в целом, но и ваш кошелек в частности.

Ведь при продаже авторского видения прекрасного возникнут проволочки.

"Очень часто встречаются квартиры с перепланировками, и во многих квартирах перепланировка не узаконена. Не узаконивают по нескольким причинам. Это материальные расходы, прохождение нескольких инстанций, трата времени – до шести месяцев… Вдобавок многие считают, что проверять это все равно никто не будет", – поделилась своим опытом риелтор Сауле Тлеубаева.

И отметила: в основном красотой "в законе" могут похвастать квадратные метры, нажитые в ипотеку.

Почему? Здесь все очень просто. По словам специалиста по недвижимости Александра Бикетова, квартиры с неузаконенной перепланировкой не подпадают ни под какие ипотечные программы:

"Одно из первых требований банков – обновленный технический план, соответствующий всем перепланировкам. Без ипотеки, соответственно, шансов продать недвижимость меньше. Да и те люди, которые покупают ее за наличные, зная, что есть неузаконенные перепланировки, будут просить существенную скидку".

С покупкой, пусть и дешевле, тоже несладко – как новому владельцу вам придется закрывать чужие "хвосты".

И хочется привычно пожурить за самовольные, а значит, вероятно, небезопасные "звериные" тропы в стенах отечественного жилого фонда бюрократию. Но ведь "протаптываем" их мы сами.

Между тем сейсмоопасной эксперты называют почти половину территории Казахстана.