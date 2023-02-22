На какие меры поддержки могут рассчитывать казахстанские экспортеры

Какую поддержку получают экспортеры Казахстана и компании какого сектора могут рассчитывать на помощь от государства – рассказал Zakon.kz казахстанский экономист Мурат Кастаев.

За последние несколько лет казахстанские экспортеры столкнулись с рядом сложностей, связанных с напряженной ситуацией в мире и геополитическими факторами. Какие меры принимаются для поддержки экспортеров, в том числе в рамках государственных программ?

"Действительно, последние несколько лет были сложными для наших экспортеров. Однако, помня мудрость о том, что кризис – это возможность, в последние годы перед казахстанскими производителями открылись и перспективы. Первым потрясением для рынков стала пандемия COVID-19, во время которой мир остро осознал, что обеспечение продовольствием, лекарствами, изделиями медицинского назначения является вопросом национальной безопасности для каждой страны". Мурат Кастаев

Экономист добавил, что вторым тектоническим событием стал российско-украинский конфликт, из-за которого поставки товаров из этих стран значительно сократились, а тем самым занимаемые ими ниши временно освободились.

"Это удачное временное окно для казахстанских производителей, когда, с одной стороны, появляются возможности для экспорта, а с другой – для замещения российского и украинского импорта", – заметил специалист.

Также эксперт остановился на мерах, которыми государство поддерживает казахстанских экспортеров. К ним относятся: частичное возмещение экспортерам затрат на логистику, на выход на новые рынки, аналитическое сопровождение и маркетинговые исследования целевых стран для наших экспортеров, организация участия в выставках, расходы на рекламу, аренда складов и торговых площадей и многое другое.

"В целом, эти меры поддержки действуют на постоянной основе, однако в последние годы спрос на них значительно повышает выделенный бюджет на программы. Считаю, что эти меры поддержки нужно расширять, так как необходимо развивать казахстанский несырьевой экспорт, ведь он одно из важнейших направлений экономической политики". Мурат Кастаев

По мнению экономиста, развитие экспорта стимулирует отечественное производство. При этом выручка производителей поступает в твердой валюте, что приводит к конкуренции в глобальном масштабе. К тому же поток валютной выручки в страну способствует устойчивой и крепкой национальной валюте.

Экономист поделился своими наблюдениями, отметив, что через призму ситуации чаще всего экспортеры считают для себя самыми действенными и необходимыми видами помощи маркетинговую поддержку и возмещение затрат на логистику.

"С учетом географического расположения нашей страны логистика до крупнейших рынков сбыта делает наши продукты значительно дороже и менее конкурентоспособными. При выходе на новые рынки начальные объемы продаж всегда небольшие. Если учитывать масштабы, перевозка малых объемов грузов всегда выходит дороже в расчете на единицу продукции. Государство могло бы брать эти затраты на себя, пока объемы продаж производителя не вырастут настолько, когда перевозка больших объемов товара уже не будет столь дорогой". Мурат Кастаев

Второе важное направление – возмещение затрат на маркетинг, исследование целевых рынков, поддержка продаж. Казахстанские производители, по словам экономиста, производят достаточно хороший по качеству продукт, но пока еще не умеют хорошо его упаковать и правильно продавать.

Кроме того, экономист назвал секторы промышленности, которые получили наибольшую поддержку от государства. По его словам, большую поддержку в последние годы получали отечественные зерновые экспортеры и экспортеры муки, производители мяса, ряд других компаний.

Эксперт считает, что нелишним было бы сфокусироваться на оказании господдержки производителям переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью.

"К примеру, привлекателен экспорт мяса, однако не приносит столько прибыли, сколько производство колбасы, котлет и других полуфабрикатов. Выращивание фруктов не создает столько добавленной стоимости, сколько производство фруктовых соков и пюре; лучше стимулировать экспорт макарон, нежели зерна и муки; поддерживать производство стальных труб и медной проволоки, нежели просто вывозить сырье; продавать товары нефтехимии, чем просто сырую нефть и прочее. Мурат Кастаев

Между тем Мурат Кастаев перечислил отрасли казахстанской промышленности, которые, по его мнению, пользуются наибольшим экспортным потенциалом.

"Им обладают сельское хозяйство, производство продуктов питания, нефтехимия, промышленные товары из черных и цветных металлов, услуги в сфере IT. По формам собственности считаю необходимым оказывать поддержку только частному бизнесу, который может распорядиться ресурсами эффективно", – подчеркнул экономист.

Спикер остановился но компаниях, которые могли бы рассчитывать на государственную помощь при экспорте товаров за рубеж.

Он объяснил, что это уже аксиома – в рыночной экономике частный бизнес является гораздо более эффективным, нежели деятельность госпредприятий.

Относительно размеров компании, уточнил эксперт, здесь важно не допустить дискриминации по размеру предприятия – претендовать на меры господдержки могут и крупные, и средние, и малые предприятия.

"При отборе экспортеров на программы экспортной поддержки стоит учитывать степень переработки и добавленной стоимости, число созданных рабочих мест, мультипликативный эффект для других отраслей экономики. Также следует сделать этот процесс максимально прозрачным для общественности". Мурат Кастаев

Здесь эксперт отметил, что расходование государственных средств экспортной поддержки, как и всех денег налогоплательщиков, должно контролироваться парламентом, общественными советами, СМИ и быть в свободном доступе.