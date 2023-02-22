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Поклонник Шакиры выгнал Жерара Пике и его возлюбленную со своего ресторана

Футбол Скандал Ресторан Фото: Instagram/3gerardpique
В последнее время внимание испанских СМИ приковано к экс-футболисту "Барселоны" Жерару Пике и его новой девушке Кларе Чиа Марти. Один из таких моментов зафиксировали назойливые папарацци, которые поймали поспешный уход Жерара и Клары из одного из ресторанов Барселоны, сообщает Zakon.kz.

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Как говорят очевидцы, это видеокадры, на которых влюбленных якобы выгоняют из японского ресторана в Барселоне. По версии свидетелей, владелец заведения оказался поклонником Шакиры. Как только Жерар и Клара зашли в ресторан, официант отказался их обслуживать, и им пришлось покинуть ресторан.

 


Шакира и Жерар Пике разошлись в прошлом году после 12 лет семейных отношений, у них есть два сына. После развода игрока стали замечать в кругу студентки Клары Чиа Марти, о дружбе с которой он сам объявил в своих соцсетях. И позже начал появляться с ней на различных мероприятиях. Клара работает пиар-менеджером в компании, которой руководит Пике. 

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