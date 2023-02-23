Сколько блинов без вреда для фигуры можно съесть, рассказала диетолог
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Специалист назвала безопасную для фигуры порцию блинов, сообщает Zakon.kz.
За один присест рекомендуется съедать не больше пяти блинов. Об этом "Газете.Ru" рассказала Альбина Комиссарова — врач-диетолог, эндокринолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения.
При этом следует учесть несколько моментов, сказала она.
"Все зависит от того, сколько вы едите в течение дня в целом, что вы будете есть, кроме блинов, с чем будете есть блины, какого они размера, каков ваш уровень физической активности в этот день", — отметила врач.
20 февраля началась Масленица. Празднуют ее целую неделю, в течение которой пекут блины.
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