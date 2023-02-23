Сколько блинов без вреда для фигуры можно съесть, рассказала диетолог

Специалист назвала безопасную для фигуры порцию блинов, сообщает Zakon.kz.

За один присест рекомендуется съедать не больше пяти блинов. Об этом "Газете.Ru" рассказала Альбина Комиссарова — врач-диетолог, эндокринолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения.

При этом следует учесть несколько моментов, сказала она.

"Все зависит от того, сколько вы едите в течение дня в целом, что вы будете есть, кроме блинов, с чем будете есть блины, какого они размера, каков ваш уровень физической активности в этот день", — отметила врач.

20 февраля началась Масленица. Празднуют ее целую неделю, в течение которой пекут блины.