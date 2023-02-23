Открыть курилки в общественный местах для сохранения здоровья предлагают депутаты Кыргызстана

Депутаты Жогорку Кенеша выступили с предложением обязать все общественные места оснастить местами для курения. Это необходимо, чтобы сохранить здоровье некурящих, сообщает Zakon.kz.

Законопроект, который обязывает все организации, предприятия и общественные места открыть курилки, вынесли на обсуждение несколько депутатов, пишет Sputnik Кыргызстан. По мнению депутатов, такая норма поможет сохранить здоровье и нарвственность некурящих жителей страны.

Кроме того в законопроекте прописана ответственность родителей, чьи дети до 14 лет продают табачные изделия и электронные сигареты. Отмечается, что "многие дети, вместо того, чтобыучится, продают сигареты".



В Казахстане минздрав разработал новые эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий и никотина. Речь идет о жидкостях для курения электронных сигарет.