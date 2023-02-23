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20 лет гражданин Узбекистана жил без документов в Атырау

20 лет гражданин Узбекистана жил без документов в Атырау Фото: Zakon.kz
Мужчина не оформил документы по приезду в Казахстан, при этом создал семью, сообщает Zakon.kz.

В 2000-х годах гражданин Узбекистана приехал в Казахстан. Тогда он начал оформлять соответствующие документы, но не закончил процесс, сообщает Polisia.

Не смотря на отсутствие необходимых бумаг, мужчина создал в Атырау семью, у пары родились пятеро детей. Сейчас мужчине 72 года.

Полицейские Атырау направили перечень бумаг в посольство Узбекистана "для возвращения на родину с установлением личности иностранца".

В декабре прошлого года в Павлодаре задержан иностранец по подозрению в интернет-мошенничестве. Им оказался гражданин Узбекистана, который с удостоверением умершего казахстанца обманул 10 человек.

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Мария Мельникова
Атырауская область Казахстан Узбекистан
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