20 лет гражданин Узбекистана жил без документов в Атырау

Мужчина не оформил документы по приезду в Казахстан, при этом создал семью, сообщает Zakon.kz.

В 2000-х годах гражданин Узбекистана приехал в Казахстан. Тогда он начал оформлять соответствующие документы, но не закончил процесс, сообщает Polisia.

Не смотря на отсутствие необходимых бумаг, мужчина создал в Атырау семью, у пары родились пятеро детей. Сейчас мужчине 72 года.

Полицейские Атырау направили перечень бумаг в посольство Узбекистана "для возвращения на родину с установлением личности иностранца".

В декабре прошлого года в Павлодаре задержан иностранец по подозрению в интернет-мошенничестве. Им оказался гражданин Узбекистана, который с удостоверением умершего казахстанца обманул 10 человек.