Как аномальные морозы в Узбекистане снизили объем производства в стране

В январе физический объем промышленности Узбекистана упал почти на 10% на фоне аномальных холодов, сообщает Zakon.kz.

Производство газа сократилось на 7,5% по сравнению с январем 2022 года, газового конденсата – на 9,1%, угля – на 13,8%, электроэнергии – на 2%. Выпуск текстильной продукции снизился на 14,2%.



В январе предприятия Узбекистана произвели промышленную продукцию на 33,6 трлн сумов. Об этом говорится в отчете Агентства статистики при президенте.



Несмотря на небольшой рост суммы (0,7 трлн сумов), физический объем производства упал на 9,9%. Для сравнения: в январе 2022 года рост этого показателя составлял 8,5%. Наибольшее падение произошло в Андижанской области (-37,3%), Каракалпакстане (-32%), Кашкадарьинской (-19,6%) и Сурхандарьинской (-18,9%) областях.

Объем производства промышленной продукции на душу населения снизился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2022 года был рост на 6,4%).

Ухудшение этих показателей произошло на фоне аномальных холодов в январе и энергетического кризиса, который привел к перебоям с поставкой электричества и газа на предприятиях. Об

В частности, 3000 промышленных предприятий страны, где работают 350 тысяч человек, не произвели продукцию на 7 трлн сумов. Согласно расчетам, если не будут приняты необходимые меры, рост валового продукта в первом квартале может снизиться до 1,5% (с 5% до 3,5%).

По этой причине 3 февраля президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о компенсации потерь в экономике и поддержке бизнеса. В частности, бизнесу должны предоставить кредитные, налоговые, таможенные и другие льготы по платежам.