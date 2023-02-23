В мире мужчин после 50 лет становится меньше, чем женщин

В мире проживают 3,97 млрд. мужчин, что составляет 50,42% всего населения. Численность женщин в мире оценивается в 3,9 млрд, что составляет, соответственно, 49,58% населения. То есть в мире на 65,5 млн больше мужчин, чем женщин, сообщает Zakon.kz.

Cогласно данным statisticstimes.com, гендерное соотношение в мире в 2021 году составляло 101,7 мужчины на 100 женщин. До 1957 года женщин было больше, чем мужчин. В многолетней динамике соотношение мужчин и женщин увеличилось: от 99,7 мужчины на 100 женщин в 1950-м до максимум 101,7 мужчины в 2011 году. Ожидается, что коэффициент уменьшится до 100,3 в 2100 году.

В большинстве стран при этом женщин больше, чем мужчин. Но две самые густонаселенные страны, Китай и Индия, имеют более высокую численность мужского населения. Именно эти страны определяют превалирование численности мужчин в мире.

По возрастным группам среди детей и молодых людей наиболее выраженное гендерное неравенство в пользу мужского пола отмечается среди тинейджеров. Так, в 2021 году в возрасте от рождения до 4 лет на каждые 100 девочек приходилось 106,3 мальчика, от 5 до 9 лет – 106,6, от 10 до 14 лет – 106,9, от 15 до 19 лет – 107,1. Среди молодежи ситуация выглядела так: в возрастной группе от 20 до 24 лет на 100 девушек приходилось 106,7 парня, от 25 до 29 лет – 106,2.

Чем старше группа, тем быстрее преобладание численности мужчин над женщинами уменьшается, и так вплоть до 50 лет. С этого момента численность женщин начинает преобладать над численностью мужчин. Так, на 100 женщин в возрастной категории от 50 до 54 лет в 2021 году приходилось 99,8 мужчины, от 60 до 64 лет – 95,4 мужчины, от 70 до 74 лет – 86,1 мужчины, от 80 до 84 лет – 70,4 мужчины, пишет Finprom.kz.

Самая заметная разница наблюдается в глубокой старости: в категории пожилых людей от 85 до 89 лет в 2021 году на 100 женщин приходилось 60,7 мужчины, от 90 до 94 лет – 48,7 мужчины, от 95 до 99 лет – 36,7 мужчины, более 100 лет – всего 27,8 мужчины.

По данным Бюро национальной статистики, численность населения на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человека. За 12 месяцев в Казахстане родилось 403,5 тыс. человек (450,7 тыс. чел. – в 2021 году), из них 208 тыс. – мальчики, 195,5 тыс. – девочки.





