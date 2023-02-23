Смерть осужденного в колонии Алматинской области: появились подробности

Заместитель специализированного прокурора по учреждениям Гамаль Тазабеков рассказал на пресс-конференции 23 февраля подробности смерти заключенного Дениса Воронцова в колонии Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Также он рассказал подробности пребывания осужденного в двух колониях. Осужденный Денис Воронцов, по его словам, неоднократно нарушал режим и совершал акты членовредительства.

Заместитель специализированного прокурора рассказал, что 14 августа 2020 года постановлением Капшагайского городского суда осужденный Денис Воронцов был переведен для дальнейшего отбывания наказания в учреждение минимальной безопасности на оставшийся срок (3 года 2 месяца 24 дня).

"В период отбывания наказания в учреждении №49 осужденный совершил два дисциплинарных проступка, и постановлением руководства был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания", – рассказал заместитель специализированного прокурора по учреждениям ГамальТазабеков.

По его словам, 24 мая 2022 года около 10:40 осужденный Денис Воронцов сообщил, что во время прогулки проглотил три металлические проволоки, каждая по 3-4 см. Причиной этого поступка он назвал сделанное ему устное замечание о неопрятном внешнем виде, с чем тот не согласен.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 105 ч. 1 УК РК. В последующем дело было прекращено на основании ст. 35 ч. 1 п. 2 УПК РК.

"Воронцов был вывезен в ГКП Конаева для оказания медицинской помощи и осуществления рентгенологического снимка брюшной полости, где подтверждено нахождение инородного тела в организме осужденного (схожее с кусками металлической проволоки)", – рассказал ГамальТазабеков.

Со слов медработников, осужденный в оперативном лечении не нуждался, так как инородные тела вышли из организма естественным путем.

13 июня 2022 года постановлением Капшагайского городского суда Воронцов за нарушение режима содержания был переведен в учреждение средней безопасности.

Фото: пресс-служба прокуратуры Алматинской области

7 июля 2022 года осужденный прибыл в учреждение №14 ДУИС, где за период отбывания наказания допустил три дисциплинарных проступка.



19 октября 2022 года вечером осужденный обратился с жалобой на боли в желудке, на инородное тело, после чего его вывезли и прооперировали в больнице Конаева.

"Согласно заключению обзорной рентгенографии органов брюшной полости у указанного осужденного в организме имелось инородное тело (металлическая игла). Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 105 ч. 1 УК РК, дело в дальнейшем было прекращено по ст. 35 ч. 1 п. 2 УПК РК", – рассказал заместитель специализированного прокурора по учреждениям.

Осужденный пояснил медикам, что за 3-4 месяца до обращения, находясь в учреждении минимальной безопасности, он проглотил несколько инородных тел. Они вышли из организма естественным путем. От госпитализации и от оперативного лечения он отказался.

"При изучении рентгенологических снимков брюшной полости установлено, что ранее в организме осужденного имелись металлические куски проволоки (снимок от 24 мая 2022 года), тогда как на снимке от 19 октября 2022 года установлена металлическая игла", – продолжил Гамаль Тазабеков.

По его словам, это свидетельствует о том, что осужденный, находясь в учреждении №14, повторно совершил акт членовредительства, о чем не поставил в известность администрацию учреждения, сообщив об этом лишь19 октября 2022 года.

Тазабеков продолжил, что 27 октября 2022 года, находясь в медсанчасти учреждения, осужденный, разрезав швы в брюшной полости, снял видеоролик. 29 ноября 2022 года около 10:00 осужденный, находясь в ДИЗО/ОК, в камере №3, после завтрака облил себя кипятком в области грудной клетки, получив ожог тела. Его доставили в больницу 29 ноября 2022 года. Он находился там до 7 января 2023 года.

Как отметил заместитель специализированного прокурора, причиной совершения акта членовредительства явилось несогласие с наложением взыскания.

7 января 2023 года около 06:10 в больнице Конаева Денис Воронцов скончался.

"Согласно заключению, смерть Воронцова наступила 7 января 2023 года в 4.00 от желудочно-кишечного кровотечения, развившегося в результате ожоговой болезни в стадии септикотоксемии. Общая площадь ожоговой поверхности тела – 38%", – рассказал заместитель специализированного прокурора по учреждениям.

По его словам, специализированной прокуратурой 19 января 2023 года в ЕРДР зарегистрировано уголовное правонарушение по ст. 370 ч. 4 УК РК "Бездействие по службе", повлекшее тяжкие последствия. В настоящее время уголовное дело находится в производстве ДАПК Алматинской области, по которому проводится предварительное расследование.

"По досудебному производству от 7 января 2023 года по факту смерти осужденного Воронцова, по которому надзор осуществляется прокуратурой Конаева, уголовное дело передано для соединения в Антикоррупционную службу", – рассказал ГамальТазабеков.

Он отметил, что надзор за расследованием уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

7 января осужденный Денис Воронцов скончался в учреждении 155/14 КУИС МВД РК. Позже СМИ сообщили, что адвокат родных Воронцова требует эксгумации его тела, так как, по его словам, в колонии применяют пытки к осужденным. Родные скончавшегося обратились за помощью к президенту. Они утверждают, что Денису сделали операцию, но из-за ударов от сотрудников колонии швы разошлись, и ему не оказывали медпомощь. Также сообщается о том, что после этого Воронцов получил сильный ожог большей части тела и умер в больнице.

