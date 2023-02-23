Дональд Трамп выступил в защиту Ким Чен Ына

По мнению экс-президента США Дональда Трампа, глава КНДР "недоволен чрезвычайно дорогими и провокационными" военными учениями США и Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент США Дональд Трамп защитил Ким Чен Ына после серии недавних ракетных запусков, заявив, что лидер Северной Кореи "чувствует угрозу" из-за военных учений США и Южной Кореи, сообщает South China Morning Post.



"Ким Чен Ын, с которым я очень хорошо познакомился и поладил за годы моего президентства, недоволен тем, что США и Южная Корея вместе проводят тренировки и воздушные учения. Он чувствует угрозу". Дональд Трамп

Трамп также пожаловался, что Южная Корея недостаточно платит США за проведение дорогостоящих учений.



В последние недели напряженность между Северной и Южной Кореей возросла.



В субботу Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая упала в Японском море. По словам властей КНДР, эти испытания были предупреждением Южной Корее и США из-за военных учений, запланированных на ближайшие недели.

В ответ Южная Корея, Япония и США провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика и стелс-истребителей.

Программы ракетного и ядерного оружия Северной Кореи запрещены ООН, но страна продолжает разрабатывать их и угрожать соседям.

В феврале 2023 года Ким Чен Ын принял участие в военном параде в Пхеньяне. Там ему продемонстрировали многочисленные МБР. Аналитики считают, что эти ракеты способны поразить США и могут быть использованы для ядерного удара.