Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов обратился к подписчикам
Фото: Instagram/dimash.niyazov
Уроженец Казахстана, полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов опубликовал на странице в Instagram семейное фото с призывом к комментаторам, сообщает Zakon.kz.
"Больше улыбайтесь, меньше беспокоитесь. Имейте больше сострадания и меньше осуждения. Больше благословение, меньше стресса. Больше любви, меньше ненависти", – говорится в подписи к публикации.
Комментаторы отметили, что у Димаша прекрасная семья, и пожелали им счастья.
- Красивая семья.
- Рада видеть вас счастливыми и благополучными.
- Мы из Шымкента и рады за вас.
- Димаш, ты наш реальный герой из американских фильмов. Будь всегда им.
Ниязов родился в Туркестанской области. В подростковом возрасте он эмигрировал с семьей в США. В 2017 году его признали лучшим полицейским.
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