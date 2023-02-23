Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов обратился к подписчикам

Уроженец Казахстана, полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов опубликовал на странице в Instagram семейное фото с призывом к комментаторам, сообщает Zakon.kz.

"Больше улыбайтесь, меньше беспокоитесь. Имейте больше сострадания и меньше осуждения. Больше благословение, меньше стресса. Больше любви, меньше ненависти", – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы отметили, что у Димаша прекрасная семья, и пожелали им счастья.

Красивая семья.

Рада видеть вас счастливыми и благополучными.

Мы из Шымкента и рады за вас.

Димаш, ты наш реальный герой из американских фильмов. Будь всегда им.

Ниязов родился в Туркестанской области. В подростковом возрасте он эмигрировал с семьей в США. В 2017 году его признали лучшим полицейским.