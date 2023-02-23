Смаилов: Нужно активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая
Глава правительства подчеркнул, что нужно активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая, а также Транскаспийского международного транспортного маршрута, синхронизировав эту работу с уполномоченными госорганами соседних стран.
Фото: primeminister.kz
По его словам, такой подход позволит быстрее устранить "узкие места" на стыке автодорог между государствами и, как следствие, существенно нарастить грузооборот.
"Необходимо увеличивать пропускную способность международных автомобильных и других логистических коридоров. Придать импульс всей этой работе. Параллельно с этим пристального внимания требует и модернизация пропускных пунктов".Алихан Смаилов
По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, на территории республики имеется восемь автомобильных транзитных коридоров общей протяженностью порядка 13 тыс. км.
Фото: primeminister.kz
В настоящее время ведется реконструкция трасс:
- Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ (768 км),
- Актобе – Атырау – гр. РФ (746 км),
- Майкапшагай – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ (415 км),
- Алматы – Астана – Петропавловск – гр. РФ (31 км).
До 2030 года планируется модернизировать под І техническую категорию:
- коридор Западная Европа – Западный Китай (1363 км),
- коридор Астана – Костанай – гр. РФ (830 км),
- трассы Атырау – Уральск – гр. РФ (587 км).
По итогам совещания МИИР РК даны конкретные рабочие поручения.
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