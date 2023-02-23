Смаилов: Нужно активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая

Планы по дальнейшему развитию сети автодорог республиканского значения обсуждены в правительстве на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что нужно активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая, а также Транскаспийского международного транспортного маршрута, синхронизировав эту работу с уполномоченными госорганами соседних стран.

Фото: primeminister.kz

По его словам, такой подход позволит быстрее устранить "узкие места" на стыке автодорог между государствами и, как следствие, существенно нарастить грузооборот.



"Необходимо увеличивать пропускную способность международных автомобильных и других логистических коридоров. Придать импульс всей этой работе. Параллельно с этим пристального внимания требует и модернизация пропускных пунктов". Алихан Смаилов

По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, на территории республики имеется восемь автомобильных транзитных коридоров общей протяженностью порядка 13 тыс. км.

Фото: primeminister.kz

В настоящее время ведется реконструкция трасс:



Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ (768 км),

Актобе – Атырау – гр. РФ (746 км),

Майкапшагай – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ (415 км),

Алматы – Астана – Петропавловск – гр. РФ (31 км).

До 2030 года планируется модернизировать под І техническую категорию:

коридор Западная Европа – Западный Китай (1363 км),

коридор Астана – Костанай – гр. РФ (830 км),

трассы Атырау – Уральск – гр. РФ (587 км).

По итогам совещания МИИР РК даны конкретные рабочие поручения.

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