Приключения Чиполлино по-казахстански

Почему скачут цены на лук и другие продукты "борщ-набора"? На вопросы Zakon.kz отвечает заместитель председателя правления ОЮЛ "Союз торговых сетей РК" Эльбеги Абдиев.

– Каждый год случается история с резким взлетом цен на какой-то продукт. Морковь, сахар, яйца… Теперь вот лук. Что происходит?



– Причины разные: неурожай, неожиданное сокращение импорта из стран-поставщиков или рост экспорта из Казахстана и т.д. Нельзя сказать, что это какая-то общая тенденция. Конкретно по луку – случился неурожай в Узбекистане, цены там выросли. Казахстанские поставщики стали экспортировать лук в соседние страны по очень высокой цене. У нас лука стало меньше, продавать его в Казахстане производителям стало невыгодно. Поэтому цены в Казахстане тоже выросли. В ответ на это правительство РК ввело запрет на экспорт лука, и цены начали понемногу стабилизироваться.

Запрет – это экстренная мера, которую применяют в условиях форс-мажора. Для регулирования цен в обычных рыночных условиях у правительства есть другие эффективные инструменты. Например, с участием СПК (государственных социально-предпринимательских корпораций).

– Как СПК помогают регулировать цены?

– Один из инструментов – оборотная схема. СПК выдает льготные займы торговым сетям под банковские гарантии. В ответ торговые сети обязуются реализовывать СЗПТ по фиксированным ценам, которые предусмотрены в договоре займа. Они заключают договоры с производителями и заранее оплачивают им будущий урожай. На эти деньги производители закупают семена, ГСМ и т.д. Взамен они обязуются поставить будущий урожай по фиксированной цене. Это обоюдный риск как для торговой сети, так и для производителя. Никто не знает, как цена сложится к моменту сбора урожая.

Перед посевной производитель на все согласен. А после уборочной оказывается, что цены на рынке взлетели. Например, в соседних странах неурожай и там готовы платить гораздо больше. Поэтому наш производитель расторгает договор с торговой сетью и отправляет весь свой урожай туда, где больше платят. Даже неустойка его не пугает. Такие случаи не единичны.

Как следствие торговые сети вынуждены себе в убыток приобретать СЗПТ по рыночной цене и реализовывать их по ценам, существенно ниже закупочных. Для торговых сетей рисков, связанных с оборотной схемой, очень много. По имеющейся у меня информации, на сегодняшний день по оборотной схеме работает только одна крупная торговая сеть. Остальные торговые сети отказались получать деньги от СПК.

– Что это за единственная сеть?

– Изначально по оборотной схеме с СПК работали несколько крупных торговых сетей. Но понесли большие убытки и отказались дальше сотрудничать. Сейчас единственная крупная торговая сеть, которая работает по такой схеме, – это Magnum. В прошлом году только в Астане Magnum понес убыток в размере 1 млрд тенге от участия в программе сдерживания цен c СПК. Некоторые поставщики в самый ответственный момент "соскочили". Чтобы выполнить обязательства перед государством, компания закупала продукты у других поставщиков дороже и продавала в своих магазинах по низким ценам. В этом году убыток компании, возможно, будет намного больше. Потому что раньше Magnum работал по этой схеме только в Алматы и Астане, а сейчас практически со всеми СПК во всех регионах своего присутствия.

– Зачем это нужно Magnum?

– Это осознанное социальное решение. Цель – помочь населению, государству. Например, лук сейчас везде стоит 350-400 тенге, а в Магнуме – 130 тенге. Отборный фасованный лук в сетках – 302 тенге за килограмм. Это даже ниже, чем цена закупа у производителей на сегодняшний день. Понятно, что компания не может быть полностью убыточной, иначе она просто перестанет существовать. Magnum получает прибыль от торговли другими товарами. И часть этой прибыли направляет на покрытие убытков от торговли СЗПТ.

– Получается, торговым сетям невыгодно торговать социальными товарами. Возможно ли в этих условиях полностью закрывать спрос?

– Сейчас дефицита лука нет. Например, только в Астане Магнум продает более 5 тонн лука в день. Правда, пришлось установить ограничения – 5 килограммов лука в одни руки, чтобы перекупщики не забирали весь лук. Мы видим, что лук на базарах и в магазинах у дома стоит существенно дороже. Были случаи, когда перекупщики закупали лук в Magnum и продавали на базаре, в магазинах у дома. Повторюсь еще раз – дефицита на лук на сегодняшний день нет, ажиотажного спроса, который был, например, в прошлом году на сахар, в торговых сетях мы не видим. Сейчас с СПК Magnum заключаем договоры по сдерживанию цен на картофель, лук, капусту и морковь в предстоящее межсезонье.

– В других странах уже давно построили современные оборудованные хранилища для овощей и фруктов и забыли про рост цен в межсезонье. Почему у нас не так?

– Я считаю, что корень проблемы – именно в нехватке мощностей для хранения товаров. Это касается не только СЗПТ, а вообще практически всей сельхозпродукции. Мы производим в стране достаточно, а сохранить не можем, каждый год в межсезонье завозим импортное, цены взлетают.

Чтобы решить проблему, нужны не просто хранилища. Нужна целая инфраструктура по учету, транспортировке, хранению и распределению местной сельхозпродукции. Это все понимают, периодически появляются разные государственные проекты. Но они по тем или иным причинам "зависают", и мы продолжаем ходить по кругу.

– Что можно сделать в этой ситуации?

– Можно, например, развивать ОРЦ и субсидировать хранение. Сейчас государство субсидирует производство сельхозпродукции. Но также необходимы субсидии на хранение. Это большая статья затрат: порой сохранить продукцию дороже и сложнее, чем произвести. Например, в Турции фермерам субсидируют именно хранение. А у нас, если выдался хороший урожай, мы не знаем, куда его девать. В первую очередь от этого страдают производители.

Субсидии не отменят необходимость строить современную инфраструктуру рынка. Более того, они будут стимулировать инвестиции в ее развитие.