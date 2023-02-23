Казахстан может недополучить 100 миллиардов тенге при банкротстве физлиц

Заместитель министра финансов Ержан Биржанов на пленарном заседании Сената 23 февраля назвал условные потери местного бюджета при банкротстве физических лиц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Сената Советбек Медебаев. Он напомнил, что в соответствии с законопроектом при банкротстве физического лица, сумма списанной задолженности не будет признаваться доходом, и, соответственно, не будет облагаться налогом.



В этом случае, отметил он, условно появляются потери местного бюджета. Каковы их размеры он поинтересовался у Минфина.

Вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов в ответ сообщил, что эта сумма условно расчетная.

"Сегодня задолженность имеют более 1,1 млн человек. Задолженность данных лиц составляет 1 трлн 100 миллиардов тенге. Таким образом предполагаемые условные потери местного бюджета могут составлять при 100%-ном обращении данных лиц - 100 млрд тенге на три года, то есть на 2023 год мы планируем 50, на 2024 год - 30, и на 25 год - 20 млрд тенге. Опять же повторюсь, это условные потери. Возможно, что те лица, которые имеют задолженность, не будут обращаться за банкротством, а также не подпадут под критерий, им, возможно будет отказано в рамках рассмотрения заявлений". Вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов

Он отметил, что 3 марта ожидается прием первых заявок на банкротство от физических лиц.

Как будет работать закон о банкротстве физлиц можно посмотреть здесь.

Закон о банкротстве для физлиц начнет действовать с 3 марта. Срок его действия не ограничен самим законом.





