Казахстан может недополучить 100 миллиардов тенге при банкротстве физлиц
Вопрос поднял депутат Сената Советбек Медебаев. Он напомнил, что в соответствии с законопроектом при банкротстве физического лица, сумма списанной задолженности не будет признаваться доходом, и, соответственно, не будет облагаться налогом.
В этом случае, отметил он, условно появляются потери местного бюджета. Каковы их размеры он поинтересовался у Минфина.
Вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов в ответ сообщил, что эта сумма условно расчетная.
"Сегодня задолженность имеют более 1,1 млн человек. Задолженность данных лиц составляет 1 трлн 100 миллиардов тенге. Таким образом предполагаемые условные потери местного бюджета могут составлять при 100%-ном обращении данных лиц - 100 млрд тенге на три года, то есть на 2023 год мы планируем 50, на 2024 год - 30, и на 25 год - 20 млрд тенге. Опять же повторюсь, это условные потери. Возможно, что те лица, которые имеют задолженность, не будут обращаться за банкротством, а также не подпадут под критерий, им, возможно будет отказано в рамках рассмотрения заявлений". Вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов
Он отметил, что 3 марта ожидается прием первых заявок на банкротство от физических лиц.
Как будет работать закон о банкротстве физлиц можно посмотреть здесь.
Закон о банкротстве для физлиц начнет действовать с 3 марта. Срок его действия не ограничен самим законом.