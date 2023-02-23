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Гонконг аннулировал визу скандального ученого, который отредактировал гены младенцев

редактирование генов Фото: pixabay
Гонконг аннулировал визу скандально известного ученого в области генной терапии Хэ Цзянькуя сразу после того, как он ее получил, сообщает Zakon.kz.

Иммиграционные власти Гонконга заявили, что визу Хэ Цзянькуя аннулировали из-за ложных сведений в анкете. Власти начали уголовное расследование, сообщает South China Morning Post.

Заявители на визу должны отметить в анкете наличие судимости. Однако такой отметки в анкете ученого не было. 

В 2018 году ученый заявил, что отредактировал гены девочек-близнецов, известных как Лулу и Нана. Хэ отметил, что сделал их устойчивыми к ВИЧ. 

В 2019 году суд Китая приговорил Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу за нарушение правил проведения научных исследований и занятие медицинской практикой без лицензии. В этом же году его уволили из Южного университета науки и технологии в Шеньчжене. Из-за заявления о редактировании генов его также осудили ученые, так как процедуры были неэтичными и очень рискованными.

После выхода из тюрьмы в апреле 2022 года он создал независимую лабораторию в Пекине, которая занималась разработкой доступных методов лечения редких генетических заболеваний. 

Гонконг пытается привлечь международных специалистов в попытке экономически восстановиться после пандемии и потери академических кадров после введения закона о национальной безопасности в 2020 году.

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