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Токаев поставил перед акимом Шымкента несколько задач

встреча Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Шымкента за прошлый год и планах на следующий период, сообщает Zakon.kz.

Как доложил аким Шымкента Мурат Айтенов, в прошлом году объем инвестиций в экономику города увеличился на 13,8% и достиг 549,4 млрд тенге. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 110 тысяч, на них приходится 40,7% общего объема валового регионального продукта.

По поручению главы государства с учетом перспектив развития Шымкента в этом году планируется утвердить новый генплан. Президенту было доложено, что до конца года жители окраин города будут полностью обеспечены питьевой водой и электричеством. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в Шымкенте запланировано строительство 25 школ.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Муратом Айтеновым ряд задач по решению социальных вопросов, повышению качества жизни горожан, а также дальнейшему развитию Шымкента.

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