Полномочия органов военной полиции расширили в Казахстане

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты 23 февраля 2023 года одобрили в двух чтениях закон "Об органах военной полиции" с сопутствующими поправками. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя министра обороны РК Султана Камалетдинова, законом предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.



"На органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, а также исполнение наказания в виде ареста, административного ареста и иных мер временной изоляции военнослужащих от общества. Закон регулирует вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения". Султан Камалетдинов

Позже в кулуарах Сената вице-министр сообщил, что законом запрещается применение оружия, специальных средств, а также приемов рукопашного боя в отношении женщин, беременных, детей и лиц с инвалидностью.

"Военнослужащие обязаны предупредить о применении оружия или спецсредства". Султан Камалетдинов

Сенатор Сергей Ершов отметил, что в ходе обсуждения основного закона депутатами верхней палаты Парламента предложена новая редакция статьи по применению оружия военнослужащими органов военной полиции. Но что именно предлагается, он озвучивать не стал.

В заключении профильного комитета Сената указано, что документом отрегулированы принадлежность и порядок подчинения органов военной полиции силовым ведомствам, а также порядок их взаимодействия между собой и с другими государственными органами.

Сопутствующими поправками вносятся изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в восемь законов.

В частности, вносятся изменения в Уголовный кодекс, Законы РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О дорожном движении", предусматривающие исключение слова "сотрудник" при упоминании органов военной полиции, ввиду того, что данные органы комплектуются только военнослужащими.

Уголовно-процессуальный кодекс дополняется нормой, позволяющий органам военной полиции Вооруженных сил проводить дознания в отношении военнослужащих органов управления и воинских частей гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

В Закон РК "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества" вносятся дополнения в части закрепления правового положения гауптвахт и помещений для временно задержанных.

Законом также вносятся поправки в Закон РК "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", где президент РК наделяется полномочием по утверждению системы военного планирования, а Министерство обороны - ее разработкой.

Кроме того, Закон РК "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан" дополняется новым термином "силы специальных операций".

Ранее Султан Камалетдинов в кулуарах Сената сообщил, что летчикам Военно-воздушных сил, педагогам военных вузов и военным медикам повысят зарплаты более чем на 30%.

Он также рассказал, что изменилось в казахстанской армии на фоне вооруженного конфликта в Украине и могут ли в стране появиться частные военные компании.