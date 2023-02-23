Детей, ставших сиротами, не будут отдавать на усыновление в другие страны - посол Турции

Дети, ставшие сиротами из-за землетрясения в Турции, сейчас находятся под наблюдением государства, сообщил посол Турции в Казахстан Уфук Экиджи. Сейчас государство устанавливает их личность и восстанавливает документы, сообщает Zakon.kz.

Ставшим сиротами из-за землетрясения турецким детям оказывают сейчас психологическую помощь.

"Этих детей не будут отправлять на усыновление в другие страны. Они будут размещены в семьях своих родных в Турции. Под патронатным наблюдением 1858 детей. Личности и документы 200 из них пока не установлены". Уфук Экиджи

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуировано более 448 тысяч человек.



По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из числа подозреваемых задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске.

На помощь в поиске людей среди завалов выехали и казахстанские спасатели МЧС. Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев рассказал, что казахстанские спасатели работали на территории землетрясения круглосуточно.

20 февраля в Турции были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией.