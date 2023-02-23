Синоптики рассказали, где в Казахстане 24 февраля не будет осадков

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 февраля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В РГП "Казгидромет" рассказали, что под влиянием атлантического циклона на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды.

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, лишь на западе, юге, юго-востоке – погода без осадков.

Также ожидаются гололед, туман, гроза, усиление ветра с низовой метелью.

В Астане – переменная облачность, ночью небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7-9°С, днем с дальнейшем понижением.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +14+16°С.