Доллар продолжил рост на торгах 23 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,22 тенге, поднявшись еще на 2,36 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился и составил 65,31 тенге (+0,65).



Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 475 тенге, рубля – 5,96 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-452 тенге, евро – по 475-481 тенге, российские рубли – по 5,85-6,1 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 23 февраля.

Так, стоимостью фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,5%, до 81,01 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали также на 0,5%, до 74,33 долларов за баррель.