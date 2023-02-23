Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Доллар продолжил рост на торгах 23 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,22 тенге, поднявшись еще на 2,36 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился и составил 65,31 тенге (+0,65).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 475 тенге, рубля – 5,96 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-452 тенге, евро – по 475-481 тенге, российские рубли – по 5,85-6,1 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 23 февраля.

Так, стоимостью фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,5%, до 81,01 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали также на 0,5%, до 74,33 долларов за баррель.

Читайте также

Казахстанцы не могут позволить себе жилье без кредита: прогноз экспертов жилищного рынка на 2023 год

К чему приведет регулирование криптовалют – эксперты

Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 февраля

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы
квартира, ОСИ
Не ОСИ и КСК: новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления