Рынок оборота семян Казахстана раскритиковал сенатор

Депутат Сената Парламента РК Закиржан Кузиев на пленарном заседании палаты 23 февраля 2023 года заявил, что теневой неуправляемый рынок оборота семян негативно сказывается на качестве казахстанской продукции и ценообразовании, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Закиржан Кузиев в депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова заявил, что существующая система семеноводства способствует бесконтрольному производству, использованию и реализации семян сортов сельскохозяйственных культур, выходу на рынок фальсифицированных партий семян, обороту не идентифицированных, низкопродуктивных, не имеющих регистрации сортов сельскохозяйственных культур.



"Все это напрямую негативно отражается на отрасли растениеводства, и способно нанести ущерб продовольственной безопасности страны". Депутат Сената Парламента РК Закиржан Кузиев

Депутат отметил, что министерство сельского хозяйства заявило в прошлом году о разработке стратегии обеспечения семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции и снижения импортозависимости. Однако, по его словам, до сих пор данный документ не разработан.

"Сколько бы не меняли законодательство, без четкой стратегии развития отрасли нам не обойтись. С учетом изложенного, просим вас обеспечить разработку и принятие стратегического плана по обеспечению семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции, для снижения импортозависимости, повышению инвестиционной привлекательности селекционных разработок на основе государственно-частного партнерства". Закиржан Кузиев

Он также указал на необходимость принять кардинальные меры по созданию конкурентоспособной отрасли семеноводства.