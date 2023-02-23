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Рынок оборота семян Казахстана раскритиковал сенатор

Рынок оборота семян Казахстана раскритиковал сенатор Фото: unsplash
Депутат Сената Парламента РК Закиржан Кузиев на пленарном заседании палаты 23 февраля 2023 года заявил, что теневой неуправляемый рынок оборота семян негативно сказывается на качестве казахстанской продукции и ценообразовании, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Закиржан Кузиев в депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова заявил, что существующая система семеноводства способствует бесконтрольному производству, использованию и реализации семян сортов сельскохозяйственных культур, выходу на рынок фальсифицированных партий семян, обороту не идентифицированных, низкопродуктивных, не имеющих регистрации сортов сельскохозяйственных культур.
"Все это напрямую негативно отражается на отрасли растениеводства, и способно нанести ущерб продовольственной безопасности страны". Депутат Сената Парламента РК Закиржан Кузиев
Депутат отметил, что министерство сельского хозяйства заявило в прошлом году о разработке стратегии обеспечения семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции и снижения импортозависимости. Однако, по его словам, до сих пор данный документ не разработан.
"Сколько бы не меняли законодательство, без четкой стратегии развития отрасли нам не обойтись. С учетом изложенного, просим вас обеспечить разработку и принятие стратегического плана по обеспечению семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции, для снижения импортозависимости, повышению инвестиционной привлекательности селекционных разработок на основе государственно-частного партнерства". Закиржан Кузиев
Он также указал на необходимость принять кардинальные меры по созданию конкурентоспособной отрасли семеноводства.
Ранее сенатор Акмарал Альназарова заявила, что тысячи казахстанцев - жители города Байконур - не могут получать качественное медицинское обслуживание.

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