"Тоттенхэм" - "Челси": битва лондонских клубов

Это, однозначно, центральный матч тура в Англии. "Лондонское дерби" всегда звучит интригующе и интересно, особенно, когда встречаются большие клубы. А "Тоттенхэм" и "Челси", без каких-либо сомнений, являются таковыми.

И матчи между ними всегда получаются зрелищными. Ну или хотя бы любопытными.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящую игру.



"Тоттенхэм"

Подопечные Антонио Конте в прошлом туре уже принимали соседей из Лондона, тогда это был "Вест Хэм", и встреча завершилась в пользу "шпор" - 2:0. У итальянского тренера в кои-то веки есть выбор исполнителей в атаке, и он может воспользоваться любым сочетанием нападающих: Кейн находится в великолепной форме, а Сон Хын Мин, Ришарлисон, Кулусевски, Данжума и Лукас Моура готовы конкурировать за остальные два места в атаке.

Конечно, не может не омрачать отсутствие основного голкипера Уго Льориса и моторного полузащитника Родриго Бентанкура, но их пока вполне успешно подменяют Фрейзер Форстер и Оливер Скипп.

"Челси"

Надоело шутить на тему фамилии тренера "Челси", но иногда кажется, что Грэмму Поттеру не обойтись без волшебной палочки или магии. Порой "аристократам" откровенно не везет, как в матче с "Миланом". И это невезение неплохо бы отвести с помощью какого-нибудь мощного заклинания.

Но в нашем мире волшебству практически нет места, поэтому "Челси" остается лишь усердно работать и уповать на то, что когда-нибудь ситуация в команде стабилизируется, а очки будут набираться регулярно. А пока лондонцы не могут выиграть в пяти последних матчах, в последнем туре и вовсе уступили на своем поле аутсайдеру чемпионата - "Саутгемптону".

История личных встреч

Глядя на турнирную таблицу, где "Тоттенхэм" находится на 4-й строчке, а "Челси" на 10-м месте, ни за что не скажешь, что "шпоры" в последний раз побеждали "аристократов" в далеком 2019-м году! Стоит отметить, что в том самом матче 4 года назад единственный мяч записал на свой счет Харри Кейн.

Прогноз на матч

Я нашел для вас очень хороший вариант для ставки на матч, исходя из текущего положения дел в стане обеих команд. И мои друзья из Parimatch оценивают это событие щедрым коэффициентом – 1.83. Итак, предлагаю ставку – П1 Ф(0).

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Тоттенхэм" - 2.55, Ничья – 3.30, "Челси" - 2.85