В Казахстане будут вести родословную книгу казахских пород собак
Единую родословную книгу по породам собак тазы и тобет будет вести Национальный центр.
По собакам в родословную книгу вносятся данные о чистопородных, здоровых, имеющих крепкую конституцию и хороший экстерьер, предназначенных к использованию для племенных целей собак, а также отвечающие следующим условиям:
по породам собак тазы:
- самцы проверенные оцененные по качеству потомства и являющиеся улучшателями, при наличии данных о происхождении не менее чем по трем рядам предков по матери и по отцу;
- самки при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем по трем рядам предков;
по породам собак тобет:
- самцы оцененные проверенные оцененные по качеству потомства и являющиеся улучшателями, при наличии данных о происхождении не менее чем по трем рядам предков по матери и по отцу;
- самки при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем по трем рядам предков.
Реестр ведется по каждой чистопородной собаке раздельно, где указываются все характеристики:
- происхождение и породность собак;
- характеристика самца и самок по живой массе;
- балльная оценка (индексная оценка);
- учета случки и щенения самок;
- учет племенного использования самцов, самок и качества их потомства;
- кличка, индивидуальный номер, порода, дата и место рождения, происхождение собак;
- результаты измерения высоты в холке, глубины в груди, косой длины туловища (мерной палкой), обхвата пясти;
- окрас, год рождения;
- шерстяной покров;
- структура головы, челюсти и ушей;
- структура шеи.
В картотеку ежегодно заносят данные о собаке использовании и ее продуктивности.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 марта.
Комитет лесного хозяйства и животного мира также разработал стандарт казахских пород собак тазы и тобет. Стандарт подробно описывает рост собаки и все части ее тела (размер, состояние кожи, уши, нос, глаза, хвост, передние и задние конечности, походка, движения и т.д), также говорится о возможных недостатках и пороках.
Документ планируется ввести в действие 1 июля 2023 года.