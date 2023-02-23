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В Казахстане будут вести родословную книгу казахских пород собак

В Казахстану будут вести родословную книгу казахских пород собак Фото: Zakon.kz
Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал Правила ведения единой родословной книги казахских пород собак тазы и тобет, сообщает Zakon.kz.

Единую родословную книгу по породам собак тазы и тобет будет вести Национальный центр.

По собакам в родословную книгу вносятся данные о чистопородных, здоровых, имеющих крепкую конституцию и хороший экстерьер, предназначенных к использованию для племенных целей собак, а также отвечающие следующим условиям:

по породам собак тазы:

  • самцы проверенные оцененные по качеству потомства и являющиеся улучшателями, при наличии данных о происхождении не менее чем по трем рядам предков по матери и по отцу;
  • самки при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем по трем рядам предков;

по породам собак тобет:

  • самцы оцененные проверенные оцененные по качеству потомства и являющиеся улучшателями, при наличии данных о происхождении не менее чем по трем рядам предков по матери и по отцу;
  • самки при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем по трем рядам предков.

Реестр ведется по каждой чистопородной собаке раздельно, где указываются все характеристики:

  • происхождение и породность собак;
  • характеристика самца и самок по живой массе;
  • балльная оценка (индексная оценка);
  • учета случки и щенения самок;
  • учет племенного использования самцов, самок и качества их потомства;
  • кличка, индивидуальный номер, порода, дата и место рождения, происхождение собак;
  • результаты измерения высоты в холке, глубины в груди, косой длины туловища (мерной палкой), обхвата пясти;
  • окрас, год рождения;
  • шерстяной покров;
  • структура головы, челюсти и ушей;
  • структура шеи.

В картотеку ежегодно заносят данные о собаке использовании и ее продуктивности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 марта.

Комитет лесного хозяйства и животного мира также разработал стандарт казахских пород собак тазы и тобет. Стандарт подробно описывает рост собаки и все части ее тела (размер, состояние кожи, уши, нос, глаза, хвост, передние и задние конечности, походка, движения и т.д), также говорится о возможных недостатках и пороках.

Документ планируется ввести в действие 1 июля 2023 года.

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