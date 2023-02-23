В Казахстане будут вести родословную книгу казахских пород собак

Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал Правила ведения единой родословной книги казахских пород собак тазы и тобет, сообщает Zakon.kz.

Единую родословную книгу по породам собак тазы и тобет будет вести Национальный центр.

По собакам в родословную книгу вносятся данные о чистопородных, здоровых, имеющих крепкую конституцию и хороший экстерьер, предназначенных к использованию для племенных целей собак, а также отвечающие следующим условиям:

по породам собак тазы:

самцы проверенные оцененные по качеству потомства и являющиеся улучшателями, при наличии данных о происхождении не менее чем по трем рядам предков по матери и по отцу;

самки при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем по трем рядам предков;

по породам собак тобет:

самцы оцененные проверенные оцененные по качеству потомства и являющиеся улучшателями, при наличии данных о происхождении не менее чем по трем рядам предков по матери и по отцу;

самки при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем по трем рядам предков.

Реестр ведется по каждой чистопородной собаке раздельно, где указываются все характеристики:

происхождение и породность собак;

характеристика самца и самок по живой массе;

балльная оценка (индексная оценка);

учета случки и щенения самок;

учет племенного использования самцов, самок и качества их потомства;

кличка, индивидуальный номер, порода, дата и место рождения, происхождение собак;

результаты измерения высоты в холке, глубины в груди, косой длины туловища (мерной палкой), обхвата пясти;

окрас, год рождения;

шерстяной покров;

структура головы, челюсти и ушей;

структура шеи.

В картотеку ежегодно заносят данные о собаке использовании и ее продуктивности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 марта.

Комитет лесного хозяйства и животного мира также разработал стандарт казахских пород собак тазы и тобет. Стандарт подробно описывает рост собаки и все части ее тела (размер, состояние кожи, уши, нос, глаза, хвост, передние и задние конечности, походка, движения и т.д), также говорится о возможных недостатках и пороках.

Документ планируется ввести в действие 1 июля 2023 года.