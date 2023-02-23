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"Манчестер Юнайтед" – "Барселона": что нужно знать о топ-матче Лиги Европы

Манчестер Юнайтед - Барселона: что нужно знать о топ-матче Лиги Европы Фото: Parimatch
Этой ночью любителям футбола будет не до сна. "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" вновь столкнутся в 1/16 Лиги Европы, чтобы окончательно выявить победителя после зрелищной, но неудовлетворительной ничьей.

На прошлой неделе команды показали настоящее шоу, собрав рекордное для Лиги Европы количество зрителей — 90 225 человек. Можно с уверенностью сказать, что ни один из них не остался разочарованным, несмотря на итоговую ничью 2:2. Особенно порадовала форма "Манчестер Юнайтед".

Команда не только отыгралась за пропущенный гол в течение 10 минут, но и вышла вперед. И хотя "Барселоне" удалось сравнять счет до конца игры, осталось ощущение, что "красные дьяволы" превосходят соперника на данный момент и, соответственно, являются фаворитами в предстоящей схватке.

Обе команды когда-то главенствовали в европейских чемпионатах, но сейчас переживают небольшой спад. Однако нынешний сезон дает надежды на триумфальное возвращение гигантов в будущем. "Манчестер Юнайтед" уже не рассчитывает на победу в АПЛ, но твердо держится в топ-3, не пропуская никого вперед. Тем временем "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов, но стремительно движется к своему первому титулу в Ла Лиге после ухода Месси.

С момента первой встречи Лиги Европы соперники выиграли по одному не самому сложному матчу, дав ключевым игрокам отдышаться перед ответственной игрой. Несмотря на небольшое преимущество в личных встречах, "Барселоне" придется попотеть на "Олд Траффорд". Подопечные тен Хага выиграли 14 из 16 последних матчей на своем поле. Кроме того, у каталонцев ослаблена линия полузащиты из-за травмы Педри и отстранения Гави. Звездный игрок атаки Дембеле также в процессе восстановления и пропустит игру.

Все движется к тому, что каталонцы покинут Лигу Европы, но встреча будет яркой и результативной. А за кого болеете вы?

Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

Манчестер Юнайтед - 2.28, Ничья - 3.45, Барселона - 3.25

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