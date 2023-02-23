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Уфук Экиджи заступился за турецких подрядчиков, которые строят жилье в Казахстане

Посол Турции в Казахстане землетрясение в Турции Фото: Zakon.kz
Посол Турции Уфук Экиджи отметил, что турецкие подрядчики за рубежом строят здания согласно местным СНиПам, и не стоит говорить, что они это делают некачественно, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции 23 февраля он отметил, что турецкие строители занимают первые места в области строительства. И за рубежом работают обычно самые крупные строительные подрядные компании.

"И они осуществляют свою работу в местными СНиПами и нормами, правилами контроля. Местные органы, контролируют качество строительных работ турецких компаний. Поэтому, я не думаю, что стоить говорить, что турецкие подрядные компании выполняют некачественную работу за рубежом. В зоне землетрясения строительством занималась мелкие и средние компании. В Казахстане строят только крупные компании, которые зарекомендовали себя. По разрушенным зданиям будут сделаны соответствующие выводы".Уфук Экиджи

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуировано более 448 тысяч человек.

По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из числа подозреваемых задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске.

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Землетрясения в Турции Казахстан Турция
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