"Караганды су" оштрафовали на 5,5 млн тенге за слив сточных вод в реку

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК опубликовал официальное сообщение по вопросу излития сточных вод в реку Букпа Караганды, сообщает Zakon.kz.

Управлением санитарно-эпидемиологического контроля района им. Казыбек би Караганды проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Караганды су".

"В ходе проверки факт излива сточных вод в реку Малая Букпа подтвердился. При изучении схемы данного района перекреста водопроводных и канализационных сетей ТОО "Караганды су" не установлено. Специалистами Управления организован выход на близлежащие объекты в районе сброса воды, с предпринимателями проведена санитарно-просветительная работа по профилактике инфекционных заболеваний". Пресс-служба КСЭК

По результатам проведенной внеплановой проверки в отношении ТОО "Караганды су" составлен протокол об административном правонарушении в ч. 1 ст. 425 КоАП РК ("Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов") со штрафом в размере 1600 МРП (5 520 000 тенге. - Прим. ред.) за сброс сточных вод и отсутствие плана ликвидации аварии.

Руководству ТОО "Караганды су" подготовлено и вручено предписание об устранении нарушений с определением конкретных мероприятий и сроками его исполнения.

В настоящее время ТОО "Караганды су" продолжаются работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе №10".





"Учитывая особую важность данного вопроса, информация направлена в аппарат акима Караганды и департамент экологии области для решения проблем в создавшейся ситуации и принятия мер, так как данная ситуация может привести к возникновению кишечных инфекций и паразитарных заболеваний". Пресс-служба КСЭК

Вопрос находится на контроле Департамента санэпидконтроля Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Караганде по факту сброса сточных вод в реку Малая Букпа начата проверка.