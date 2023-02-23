В Турции еще не решили, где будут восстанавливать разрушенные города

В Турции еще решают, где возводить здания после разрушительного землетрясения, – на прежнем месте или на других более безопасных территориях, сообщает Zakon.kz.

Посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи на пресс-конференции 23 февраля сообщил, что правительство сейчас решает, как будет восстанавливаться инфраструктура в пострадавших регионах. Турция намерена в течение одного года предоставить жилье тем, кто его лишился во время разрушительных землетрясений.

"Будут построены дома, для этого сейчас уже разработана программа по строительству жилья для тех, кто пострадал. Около 200 тысяч единиц жилья должно быть построено. Будут ли они строиться в тех местах, где были разрушены, этот вопрос пока изучается. Сейчас необходимо провести геологическую разведку и уточнить, надежна ли эта почва для строительства домов, в связи с тем, что это сейсмоопасная зона. Эти работы будут проводиться, и после этого приниматься решение, строить на том же месте или немного переместить". Уфук Экиджи

Он отметил, что подсчеты по общей сумме ущерба еще ведутся. Общий вклад в экономику Турции 10 пострадавших провинций составляет порядка 10%. И в общем экспорте страны – порядка 9%.

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуировано свыше 448 тысяч человек.

По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из них задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске.

20 февраля в Турции были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией.