Главное за день: Токаев принял акима Алматы, летчикам, педагогам и медикам повысят зарплаты

Касым-Жомарт Токаев одобрил меры по обеспечению сейсмобезопасности Алматы, что будет вместо ОСИ и КСК в Казахстане, Конституционный суд признал норму Налогового кодекса не соответствующей Конституции, сообщает Zakon.kz.

23 февраля президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Градоначальник доложил главе государства об основных подходах к разработке нового Генплана города до 2040 года. Президентом были одобрены предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии текущего года сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города.

Что будет вместо ОСИ и КСК в Казахстане?

Депутаты Сената одобрили проект закона, согласно которому вводится новая форма управления жилыми домами в Казахстане. Бауыржан Каниев отметил, что принятые в 2019 году нормы по переходу на ОСИ до сих пор не реализованы в полной мере. Законом предусматривается ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир. По республике насчитывается порядка 10 211 малоквартирных домов. В таких домах ввиду малого количества квартир и дополнительных затрат по деятельности ОСИ или простое товарищество нецелесообразны. В связи с чем предлагается новая форма управления – непосредственно совместное управление. Документ направили на подпись Токаеву.

В Казахстане повысят зарплаты военным летчикам, педагогам и медикам

23 февраля заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов сообщил, что летчикам Военно-воздушных сил, педагогам военных вузов и военным медикам повысят зарплаты более чем на 30%. Правительством поддержаны следующие инициативы: увеличено денежное содержание летчиков Военно-воздушных сил. Решается вопрос по увеличению денежного содержания преподавательского состава военных высших учебных заведений до уровня гражданских вузов. Следующая категория военнослужащих – это военные медики. Повышение денежного содержания также рассматривается и поддержано правительством до уровня медработников гражданского сектора.

Конституционный суд признал норму Налогового кодекса не соответствующей Основному закону



22 февраля Конституционный суд рассмотрел вопрос соответствия Конституции РК норм статьи 610 Налогового кодекса по обращению казахстанца.

Главный институт страны, рассмотрев обращение казахстанца, пришел к выводу, что положения п. 2 ст. 610 Налогового кодекса о взимании 50% госпошлины при кассации "при подаче административного иска, искового заявления по таким спорам" приводят к ущемлению и ограничению конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод. В частности, речь идет о пункте 2 статьи 13 и статье 14 Конституции РК.



Уведомления о штрафах казахстанцам будут направлять в личный кабинет на eGov с 1 апреля



В силу вступают поправки в Административный кодекс. Начиная с этого дня, предписание о необходимости уплаты штрафа будет считаться доставленным в случае отправления короткого текстового сообщения в кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства", а также с отправлением SMS на абонентский номер. Ранее уведомления о штрафах водителям направлялись только в виде SMS на мобильный номер, указанный на веб-портале "электронного правительства".

Появились фото получивших авто по льготному кредитованию

Фонд развития промышленности распространил фотографии участников программы льготного автокредитования. Прием заявок на льготные автокредиты стартовал 6 февраля в 10:00 на сайте autunesie.kz. Пул из 761 доступной заявки был заполнен в течение 18 секунд. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тыс. человек. В тот день многие казахстанцы жаловались на то, что сайт автокредитования повис и не возможно было подать заявку. В Фонде заверили, что сайт справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула.

Казахстанцы не могут позволить себе жилье без кредита: прогноз экспертов жилищного рынка на 2023 год



Зона турбулентности, в которую попала сфера недвижимости в стране, уж точно не в радость казахстанцам. Цены стали заоблачно высоки и практически неподъемны для рядового обывателя. Почему так произошло и ждать ли позитивных сдвигов на рынке жилья, рассказали эксперты. Специалисты связывают проблему приобретения жилья с низкой оплатой труда казахстанцев. Средняя зарплата граждан составляет около 300 тыс. тенге.