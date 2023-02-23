В США победитель лотереи получит менее 500 млн долларов из 1,35 млрд призовых

Победитель джекпота Mega Millions получит лишь часть своего миллиардного выигрыша. Это четвертый по величине в истории США выигрыш в лотерее, сообщает Zakon.kz.

22 февраля власти американского штата Мэн подтвердили, что нашли победителя лотереи Mega Millions. Счастливчик сорвал джекпот в размере 1,35 млрд долларов, сообщает USA Today.

Победитель купил счастливый билет 13 января в городе Лебанон. Он захотел забрать весь джекпот. Таким образом, он сможет забрать лишь 723 564 144 долларов до вычета налогов.



После того, как 173,6 млн долларов уйдет правительству, а 51 млн долларов – штату в виде налогов, победитель получит лишь 498 млн долларов.



Если бы счастливчик решил получить выигрыш частями, он бы забрал сумму, близкую к 1,35 млрд долларов. Деньги бы выдали в течение 29 лет через 30 отдельных платежей.