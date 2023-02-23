Сельский аким совершил героический поступок – спас порядка 70 человек
Аким сельского округа Ербол Смайлов проявил решительность и самоотверженность во время спасательных работ.
В акимат сельского округа поступило сообщение о том, что житель села с двумя внуками из-за непогоды остались вдоль трассы Каратау – Тараз. Аким села, оперативно проинформировав отдел ЧС и не дожидаясь приезда спасателей, приступил самостоятельно к поисковой работе, несмотря на отсутствие точных координат. Служебный автомобиль акима застрял в снежной метели, и дальнейшие поиски жителей он продолжил пешком.
Достигнув места назначения, аким села посредством мобильной связи сообщил служащим акимата сельского округа местоположение жителя и его внуков. В свою очередь сотрудники акимата оперативно организовали работу по привлечению спецтехники, которые доставили граждан в безопасное место.
До прибытия сотрудников отдела ЧС аким села, рискуя собственной жизнью, продолжил поиски других граждан и переночевал на дороге. В это время сотрудники акимата провели работу по временному размещению спасенных граждан. Утром аким, прибыв в село на специальном автотранспорте ЧС, в первую очередь встретился со спасенными жителями и организовал подачу горячего питания в домах жителей села.
Были спасены порядка 70 оставшихся на дороге граждан, им оказана первая помощь. Кроме того, сотрудники акимата округа, жители села совместно со спасателями при помощи специальной техники вывезли с обочин около 35 автомобилей, попавших в снежные заносы, и передали их автовладельцам.
Благодарственное письмо от председателя АДГС вручил руководитель территориального департамента по Жамбылской области, председатель Совета по этике Лесбек Илебаев.
Ербол Смайлов родился в Жамбылской области. На государственной службе трудится 8 лет. Воспитывает троих сыновей и дочку.
29 января военный в свой выходной спас соседку из горящей квартиры.