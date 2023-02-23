Почти на миллион тенге ограбили водителей в Жамбылской области

Жамбылские полицейские оперативно раскрыли разбойное нападение, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в полиции, по факту разбойного нападения в Жамбылский районный опорный пункт обратились 27 и 37-летние жители Тараза. Мужчины рассказали, что трое неизвестных лиц, следовавших на авто Lada Priora без номеров, напали на них на трассе Тараз – Каратау. Применив физическую силу, угрозы и предмет, похожий на нож, они украли 900 тыс. тенге.