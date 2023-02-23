Почти на миллион тенге ограбили водителей в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
Жамбылские полицейские оперативно раскрыли разбойное нападение, сообщает Zakon.kz
Как сообщили в полиции, по факту разбойного нападения в Жамбылский районный опорный пункт обратились 27 и 37-летние жители Тараза. Мужчины рассказали, что трое неизвестных лиц, следовавших на авто Lada Priora без номеров, напали на них на трассе Тараз – Каратау. Применив физическую силу, угрозы и предмет, похожий на нож, они украли 900 тыс. тенге.
"В ходе оперативных мероприятий были задержаны 21, 22 и 24-летние подозреваемые. Во время обыска у них было изъято 794 тысячи тенге. Как оказалось, они заранее спланировали нападение. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 192 УК РК "Разбой". Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. Задержанные водворены в ИВС".ДП Жамбылской области".ДП Жамбылской области
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