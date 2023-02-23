Гололед, метель, снег и дождь ожидаются в Астане и 11 областях Казахстана

В Астане и 11 областях страны объявлено штормовое предупреждение на 24 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Караганда: ночью и утром ожидается туман, днем – низовая метель, гололед.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 24 февраля утром и днем, 25 февраля ночью и утром порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный,24 февраля утром и днем, 25 февраля ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.



На западе, севере Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0+3°С, днем – до +2+7°С. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный, на севере, юго-востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0+3°С, днем – до +4+9°С. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



На западе, севере Павлодарской области ожидается метель, днем на юге, востоке области – гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается гололед.

На севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе области – туман. Ветер юго-западный 15-20, на севере, востоке области порывы 25 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.



На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на юго-западе области, днем на большей части области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.



На западе, юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. В Таразе ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

