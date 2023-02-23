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В Актобе коммунальные службы не успевают расчищать улицы от снега

зима Фото: pixabay
В Актобе коммунальные службы не успевают расчищать улицы от снега, сообщает Zakon.kz.

Только за прошедшие сутки из областного центра на полигон вывезли больше 2 тысяч кубометров снега. И осадки не прекращаются. По словам местных жителей, из-за этого уменьшается пропускная способность перекрестков.

В акимате рассказали КТК, что дорожники стараются изо всех сил. Тем не менее улицы все еще завалены снегом. В некоторых местах из-за сугробов двухполосные дороги превратились в одну полосу. Водители едва передвигаются по узким трассам. В частном секторе возвышаются снежные горы. Туда коммунальщики отправятся, как только немного освободятся, уверяют в акимате.

"Постоянно очень много жалоб и нареканий. Со стороны подрядных организаций устроено круглосуточное дежурство. Технику оставляем на месте. Меняются механизаторы, и работы ведутся круглосуточно. Три дня работаем в данном темпе". Главный специалист отдела ЖКХ и автомобильных дорог акимата г. Актобе Ернар Калауов

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыты участки четырех республиканских трасс.

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Елена Беляева
Актобе
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