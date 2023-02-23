В Китае в результате оползня погибли шесть шахтеров

В угольном карьере в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР погибли шесть шахтеров, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Центрального телевидения Китая, еще 47 человек числятся пропавшими.

Крупное обрушение произошло в угольном карьере в среду, под завалами оказались рабочие и техника.

Ранее сообщалось, что не менее 57 человек числятся пропавшими без вести после обрушения грунта в угольном карьере в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая

