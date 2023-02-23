В Китае в результате оползня погибли шестеро шахтеров
Фото: pixabay
В угольном карьере в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР погибли шестеро шахтеров, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Центрального телевидения Китая, еще 47 человек числятся пропавшими.
Крупное обрушение произошло в угольном карьере в среду, под завалами оказались рабочие и техника.
Ранее сообщалось, что не менее 57 человек числятся пропавшими без вести после обрушения грунта в угольном карьере в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
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