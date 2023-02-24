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В Турции произошло новое землетрясение

Турция Фото: wikimedia.org
В турецком Хатае зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5. Оно произошло в 21:53 по времени Астаны в районе населенного пункта Дефне. Очаг залегал на глубине 9,76 км, сообщает Zakon.kz.

Губернатор города Рахми Доган заявил о том, что пострадавших нет.

"Нет никакой значительной ситуации, кроме обрушения нескольких ранее поврежденных зданий в результате землетрясения. По предварительным данным, нет раненых или оказавшихся под завалами", – цитирует губернатора газета Sabah.

По его словам, команды продолжают обследовать провинцию после подземных толчков.

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуировано свыше 448 тысяч человек.

По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из них задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске. 

20 февраля в Турции были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией.

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