К 18 годам приговорили жителя Ташкента за убийство жены

В столице Узбекистана суд вынес приговор мужчине, который задушил супругу за несколько дней до родов, сообщает Zakon.kz.

Решением суда житель Ташкента признан виновным в убийстве беременной жены. Его приговорили к 18 годам тюрьмы, пишет Газета.uz.

Как сказано в материалах дела, супруги поженились 7 лет назад, у них родилось двое детей. В октябре прошлого года, когда женщина находилась на последних сроках беременности, между супругами произошла ссора. Во время скандала мужчина задушил жену. Мать погибшей заявила в суде, что причиной стала беременность двойней: "дети не нужны, если это девочки".

Сам осужденный заявил в суде, что был в состоянии аффекта и не помнит деталей, только момент ссоры, во время которой погибшая его оскорбляла.

Родные погибшей утверждают, что детей, которые должны были появится на свет через несколько дней, можно было спасти, если бы мужчина сразу сообщил о случившемся. Они требовали для подсудимого самого строгого наказания. По законодательству Узбекистана, это пожизненное лишение свободы.

В Алматы 31 января мужчина застрелил из ружья свою супругу, затем покончил с собой. В полиции завели дело по статье "Убийство".