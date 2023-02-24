Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пять привычек сна, которые продлят жизнь

Пять привычек сна, которые продлят жизнь Фото: pixabay
Ученые уверены, если у вас есть пять привычек, связанных со сном, то риск ранней смерти сократится на 30%, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Гарвардского университета изучили привычки людей, связанные со сном и пробуждением. Результаты показывают, что пять компонентов здорового сна приведут к долголетию. Даже если привить эти правила в зрелом возрасте, плюс пять лет жизни вам обеспечены, пишет DailyMail.

Проверьте себя:

  • Вы спите по 7-8 часов в сутки
  • Вы испытываете трудности с засыпанием не чаще 2 раз в неделю
  • Иные проблемы со сном не случаются чаще, чем 2 раза в неделю
  • Вы не принимаете снотворное
  • После пробуждения вы чувствуете себя отдохнувшим и в хорошем настроении
"Даже с юных лет, если люди могут развить эти хорошие привычки сна, высыпаясь, следя за тем, чтобы они спали без слишком много отвлекающих факторов и в целом придерживались хорошей гигиены сна, это может значительно улучшить их общее состояние здоровья в долгосрочной перспективе". Доктор Франк Цянь, врач медицинского центра Beth Israel Deaconess

Чем раньше выработать такие привычки, тем лучше будет здоровье, говорит доктор Цянь. Недостаток сна сказывается на здоровье сердца, нервной системы и даже на количестве несчастных случаев, говорит исследователь.

Профессор общественного здравоохранения из Техасского университета A&M описал четыре ключевых меры, которые стоит принять после достижения 50 лет, чтобы поддержать здоровье и повысить качество жизни в целом.

Читайте также

ООН: в Центральной Азии снизилась материнская смертность

Кожа тонкая, как крыло бабочки: в Казахстане впервые провели операцию детям со сросшимися конечностями

"Караганды су" оштрафовали на 5,5 млн тенге за слив сточных вод в реку

Мария Мельникова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
с 1 апреля казахстанцы будут получать уведомления о штрафах двумя способами
Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах из двух источников
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления