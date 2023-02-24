Пять привычек сна, которые продлят жизнь

Ученые уверены, если у вас есть пять привычек, связанных со сном, то риск ранней смерти сократится на 30%, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Гарвардского университета изучили привычки людей, связанные со сном и пробуждением. Результаты показывают, что пять компонентов здорового сна приведут к долголетию. Даже если привить эти правила в зрелом возрасте, плюс пять лет жизни вам обеспечены, пишет DailyMail.

Проверьте себя:

Вы спите по 7-8 часов в сутки

Вы испытываете трудности с засыпанием не чаще 2 раз в неделю

Иные проблемы со сном не случаются чаще, чем 2 раза в неделю

Вы не принимаете снотворное

После пробуждения вы чувствуете себя отдохнувшим и в хорошем настроении

"Даже с юных лет, если люди могут развить эти хорошие привычки сна, высыпаясь, следя за тем, чтобы они спали без слишком много отвлекающих факторов и в целом придерживались хорошей гигиены сна, это может значительно улучшить их общее состояние здоровья в долгосрочной перспективе". Доктор Франк Цянь, врач медицинского центра Beth Israel Deaconess

Чем раньше выработать такие привычки, тем лучше будет здоровье, говорит доктор Цянь. Недостаток сна сказывается на здоровье сердца, нервной системы и даже на количестве несчастных случаев, говорит исследователь.

Профессор общественного здравоохранения из Техасского университета A&M описал четыре ключевых меры, которые стоит принять после достижения 50 лет, чтобы поддержать здоровье и повысить качество жизни в целом.